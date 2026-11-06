Κρήτη: Διπλό ουράνιο τόξο «στόλισε» τον ουρανό στον δρόμο προς το Ηράκλειο

Snapshot Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, περίπου στις 8:00 το πρωί, εμφανίστηκε διπλό ουράνιο τόξο στον ουρανό μεταξύ Χερσονήσου και Ηρακλείου.

Το ουράνιο τόξο ξεχώριζε με τα έντονα χρώματά του ανάμεσα στα γκρίζα σύννεφα.

Το θέαμα προσέφερε μια όμορφη εικόνα και χαμόγελα στους οδηγούς που βρίσκονταν στη διαδρομή εκείνη την ώρα.

Το διπλό ουράνιο τόξο θεωρήθηκε ως ένα μικρό δώρο της φύσης για την έναρξη της ημέρας. Snapshot powered by AI

Ένα θέαμα που έφερε χαμόγελα αντίκρισαν το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου οι οδηγοί που κινούνταν από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο.

Λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, ένα διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό, δημιουργώντας ένα όμορφο σκηνικό πάνω από τον δρόμο.

Τα χρώματα του ουράνιου τόξου ξεχώριζαν ανάμεσα στα γκρίζα σύννεφα, χαρίζοντας μια ξεχωριστή εικόνα σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη διαδρομή.

Ένα μικρό δώρο της φύσης για το ξεκίνημα της ημέρας. Δείτε την εικόνα του cretalive.gr:

Διαβάστε επίσης