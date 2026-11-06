Βόλος: 15 χρόνια φυλακή στην μητέρα που κακοποιούσε σεξουαλικά την 12χρονη κόρης της

Snapshot Η 52χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 12χρονης κόρης της χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η ανήλικη είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, ζούσε σε άθλιες συνθήκες και είχε εγκαταλειφθεί προσωρινά σε ορφανοτροφείο πριν την κακοποίηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης βρήκε το κινητό της μητέρας με πορνογραφικό υλικό ανηλίκου και το παρέδωσε στην αστυνομία.

Η μητέρα κατηγορήθηκε για παραγωγή, διανομή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη και συγγενή.

Η ανήλικη επέστρεψε στο ορφανοτροφείο και δεν κατέθεσε στη δίκη. Snapshot powered by AI

Υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και αιμομιξίας που σόκαρε το πανελλήνιο και την τοπική κοινωνία του Βόλου όταν αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2025 δικάστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) της Λάρισας. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί 52χρονη μητέρα, η οποία εκμεταλλευόταν σεξουαλικά την 12χρονη κόρη της και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, χωρίς αναστέλλουσα δύναμη την έφεση, οπότε οδηγήθηκε στην φυλακή.

Η 52χρονη παραδέχτηκε τα πάντα και δήλωσε στο δικαστήριο ότι την καθοδηγούσε τρίτο πρόσωπο γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα. Το δικαστήριο που την καταδίκασε ομόφωνα δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Η ανήλικη αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας και η μητέρα της, το 2022 (όταν ήταν εννέα ετών) την εγκατέλειψε για κάποιο διάστημα στο ορφανοτροφείο γιατί δεν μπορούσε να την ζήσει. Όταν επέστρεψε σπίτι, μετά από μεγάλη κινητοποίηση από φιλανθρωπικούς οργανισμούς και χρήματα που συγκεντρώθηκαν, βίωσε τον εφιάλτη, καθώς άρχισε να εξαναγκάζεται σε άσεμνες πράξεις που η 52χρονη βιντεοσκοπούσε και στη συνέχεια εμπορευόταν το υλικό.

Σύμφωνα με το gegonota.news υποβαλλόταν σε μετάγγιση αίματος (έχει δρεπανοκυτταρική αναιμία) κάθε 20 ημέρες και στο σπίτι της ζούσε χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ πολλές φορές της έλειπε και το φαγητό.

Η ίδια η μητέρα δήλωνε τον Ιανουάριο του 2022: «Tο χρέος στη ΔΕΗ είναι 10.000 ευρώ και στη ΔΕΥΑΜΒ 2. 650 ευρώ. Από το 2014 κανένας διακανονισμός δεν τηρήθηκε και το χρέος εκτοξεύθηκε. Μπορώ να δουλέψω ως μοδίστρα στο σπίτι και να φροντίζω το παιδί μου ταυτόχρονα. Μπορώ να κάνω όποια δουλειά χρειαστεί. Πρέπει να ζήσουμε και το μόνο που ζητάω είναι να δουλέψω», έλεγε προτού αρχίσει να εκμεταλλεύεται το παιδί της με τον πιο άρρωστο και βάναυστο τρόπο. Η 52χρονη παραπέμφθηκε για παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκου.

Η αποκάλυψη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στην αρχή του χρόνου, από έναν πολίτη ο οποίος εντόπισε το κινητό της γυναίκας, που το είχε χάσει στην περιοχή των Παλαιών. Στην προσπάθειά του να το ανοίξει, για να δει σε ποιον ανήκει, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικη και το παρέδωσε αμέσως στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια, αφού εντοπίστηκε η κάτοχος της συσκευής από τους αστυνομικούς, εκδόθηκε από σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και πραγματοποιήθηκε έρευνα και στη συσκευή βρέθηκαν εννέα φωτογραφίες με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης της ανήλικης κόρης της

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρήκαν κι άλλη συσκευή κινητού με ανάλογες φωτογραφίες, αποθηκευμένες σε cloud server. H «στοργική μητέρα» παραπέμφθηκε για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, καθώς και για γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανιούσας και κατιούσας γραμμής. Όλες οι πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση.

Η ίδια παρήγαγε και να κατείχε τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες εμφανίζονται η ίδια και το παιδί, χωρίς σε όλες να διακρίνονται τα πρόσωπά τους. Να σημειωθεί πως η ανήλικη έχει επιστρέψει στο ορφανοτροφείο, ενώ στην δίκη δεν κατέθεσε.

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