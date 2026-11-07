Φρίκη στην Ισπανία: Σορός νεογέννητου βρέθηκε σε καταψύκτη μετά από 20 χρόνια

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Ισπανία που αντίκρισαν τη σορό ενός βρέφους σε ένα καταψύκτη σε αποθήκη πολυκατοικίας στην Αλιαρίς (Ουρένσε), στη βορειοδυτική χώρα.

Όπως μετέδωσε η τοπική εφημερίδα «La Región», η ανακάλυψη έγινε την περασμένη Δευτέρα, όταν μια γυναίκα τακτοποιούσε τα πράγματα της μητέρας της, η οποία είχε πεθάνει πρόσφατα.

Ο καταψύκτης βρισκόταν σε αποθήκη στο γκαράζ του κτηρίου. Όταν τον άνοιξε, η γυναίκα βρήκε τη σορό του νεογέννητου, ο θάνατος του οποίου ενδέχεται να είχε επέλθει πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλείται η εφημερίδα της Ουρένσε.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι το βρέφος είχε γεννηθεί έπειτα από κύηση μεταξύ 32 και 34 εβδομάδων και είχε προλάβει να αναπνεύσει. Ωστόσο, η νεκροψία του Ινστιτούτου Νομικής Ιατρικής της Γαλικίας θα επιτρέψει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου, όπως αναφέρει το Euronews.

Αναζητούνται οι γονείς

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη πάρει κατάθεση από αρκετά άτομα του περιβάλλοντος της πρώην ιδιοκτήτριας και έχουν αποστείλει δείγματα DNA σε εργαστήριο στη Μαδρίτη, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τους βιολογικούς γονείς του βρέφους.

Σύμφωνα με τη «La Región», δεν αποκλείεται ο θάνατος να σημειώθηκε σε άλλο σημείο της επαρχίας και ότι η σορός να μεταφέρθηκε στη συνέχεια μέχρι την Αλιαρίς μέσα στον ίδιο τον καταψύκτη.

Ανοιχτή παραμένει η έρευνα, η οποία τελεί υπό καθεστώς απορρήτου που έχει επιβάλει το δικαστήριο της Ουρένσε που χειρίζεται την υπόθεση. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να προσδιορίσουν πότε και πώς πέθανε το βρέφος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες η σορός του κατέληξε κρυμμένη στον καταψύκτη.