Γαλλία: 3 αστυνομικοί δικάζονται για τον ξυλοδαρμό παραγωγού «επειδή δεν φορούσε μάσκα»

Ο παραγωγός υπέστη περίπου 30 γροθιές και χτυπήματα με γκλοπ στο πρόσωπο και το σώμα μέσα σε μόλις 5 λεπτά

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Γαλλία: 3 αστυνομικοί δικάζονται για τον ξυλοδαρμό παραγωγού «επειδή δεν φορούσε μάσκα»
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  • Τρεις Γάλλοι αστυνομικοί δικάζονται για τον ξυλοδαρμό μαύρου μουσικού παραγωγού, Μισέλ Ζεκλέρ, που κατηγορήθηκε ότι δεν φορούσε μάσκα κατά την πανδημία COVID-19.
  • Ο Ζεκλέρ δέχτηκε περίπου 30 γροθιές και χτυπήματα με γκλοπ μέσα σε 5 λεπτά, με σοβαρά τραύματα που τον κράτησαν εκτός εργασίας για 45 ημέρες.
  • Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για ηθελημένη βία από ομάδα και πλαστογραφία, με ποινές που φτάνουν έως 15 χρόνια κάθειρξη.
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Ενώπιον του δικαστηρίου πρόκειται να βρεθούν τρεις Γάλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό ενός μουσικού παραγωγού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ισχυριζόμενοι ότι δεν φορούσε μάσκα.

Πρόκειται για μία επίθεση που είχε προκαλέσει οργή στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον 47χρονο (σήμερα) Μισέλ Ζεκλέρ έξω από το στούντιο του στο Παρίσι στις 21 Νοεμβρίου 2020, κατηγορώντας τον ότι δεν φορούσε την υποχρεωτική μάσκα προσώπου, αλλά και για την υποψία ότι κατείχε κάνναβη.

Οι 3 αστυνομικοί έσπρωξαν τον Ζεκλέρ στην είσοδο του γραφείου του και τον ξυλοκόπησαν βίαια, με την επίθεση να καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας στο στούντιο του θύματος.

30 γροθιές και χτυπήματα

Και οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθελημένη βία που διαπράχθηκε από ομάδα, καθώς και για πλαστογραφία, καθώς προσπάθησαν να συγκαλύψουν τις πράξεις τους σε επίσημη έκθεση.

Όλοι τους αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης έως και 15 έτη.

Ο παραγωγός υπέστη περίπου 30 γροθιές και χτυπήματα με γκλοπ στο πρόσωπο και το σώμα μέσα σε μόλις 5 λεπτά.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα της επίθεσης έφερε κρανιοπροσωπικό τραύμα, τραύμα στο χείλος και στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς και πλήρη ρήξη του τένοντα του δικεφάλου του.

Η σοβαρότητα των τραυμάτων του τον ανάγκασε να μην μπορεί να εργαστεί για 45 ημέρες.

«Περιμένω από αυτή τη δίκη να καταστήσει τους αστυνομικούς υπόλογους για τις πράξεις τους», δήλωσε ο Ζεκλέρ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Αντιδράσεις και πορείες

Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι η υπόθεση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη του συστημικού ρατσισμού της γαλλικής αστυνομίας, με τις εθνοτικές μειονότητες να τυγχάνουν αυστηρότερης μεταχείρισης από ό,τι οι λευκοί.

Χαρακτηριστικά, ο Ζεκλέρ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον του. «Με προσέβαλαν και θα το επαναλάβω αυτό στην ακροαματική διαδικασία», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, οι καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις αστυνομικής βίας στη Γαλλία είναι σπάνιες.

Περσινή έκθεση του Συνηγόρου των Δικαιωμάτων της Γαλλίας έδειξε πως νεαροί άνδρες που «θεωρούνται Αραβικής καταγωγής, μαύροι ή (με καταγωγή) από τη Βόρεια Αφρική» έχουν 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε αστυνομικό έλεγχο από ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσμός.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 5.000 άτομα, έδειξε, επίσης, ότι οι εθνοτικές μειονότητες είναι 12 φορές πιθανότερο να υποβληθούν σε αυστηρότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής έρευνας κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

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