Κούβα: Επτά νεκροί και δύο αγνοούμενοι από την καταιγίδα Αλμπέρτο (pics)

Επτά άνθρωποι πνίγηκαν και δύο αγνοούνται μετά τις μεγάλες πλημμύρες που προκάλεσε στην Κούβα η υποτροπική καταιγίδα Αλμπέρτο, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Όλα τα θύματα είναι άνδρες ηλικίας από 26 έως 77 ετών, διευκρίνισαν οι Αρχές προσθέτοντας ότι οι δύο αγνοούμενοι είναι άνδρες ηλικίας 18 και 51 ετών.

Τα τραγικά γεγονότα σημειώθηκαν στις κεντρικές επαρχίες Σιέγκο ντε Άβιλα, Σάνκτι Σπίριτους και Βίγια Κλάρα αλλά και στις δυτικές επαρχίες Ματάνζας και Πινάρ ντελ Ρίο που επλήγησαν από ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Χούλιο Σέζαρ Γκανταρίγια δήλωσε την Τρίτη ότι οι θάνατοι οφείλονταν «όλοι τους σε απροσεξία».

