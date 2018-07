Πακιστάν: Τουλάχιστον έξι νεκροί από από τις χειρότερες βροχές εδώ και 38 χρόνια στη Λαχόρη (vid)

Οι χειρότερες βροχές που έχουν πλήξει το Πακιστάν εδώ και 38 χρόνια, μετέτρεψαν κυριολεκτικά σε ποτάμια τους δρόμους της Λαχόρης, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έξι άνθρωποι και πολλοί οδηγοί να παγιδευτούν μέσα στα οχήματά τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των υπηρεσιών διάσωσης, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν στέγες σπιτιών λόγω της βροχής ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έπαθαν ηλεκτροπληξία.

Διασώστες με βάρκες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν πολλούς ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί στα περίχωρα της πόλης λόγω των νερών, είπε ο Τζαμ Σατζάντ Χουσέιν.

We have been hearing that Lahore is Most modern city of Pakistan, but here is the actual picture, where did Showbaz spend 1000bn in last few yrs in lahore pic.twitter.com/5K9IIPL6Xx