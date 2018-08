Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της σύγκρουσης των οχημάτων στην Μπολόνια

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε στoν αυτοκινητόδρομο Borgo Panigale, έπειτα από σύγκρουση φορτηγού που έφερε εύφλεκτα υλικά και ορισμένων αυτοκινήτων.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης των οχημάτων:

Μάλιστα, λόγω της ισχύος της έκρηξης, μέρος της γέφυρας του δρόμου γκρεμίστηκε, ενώ έσπασαν τα παράθυρα κοντινών κατοικιών. Η κατάσταση έγινε χειρότερη, όταν έπιασαν φωτιά και εξερράγησαν αυτοκίνητα από γειτονικές αντιπροσωπείες.

Όπως μεταδίδει μάλιστα η Corriere ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 67 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, 14 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ έχουν τραυματιστεί και 11 καραμπινιέροι, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή, λόγω ενός άλλου δυστυχήματος.

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Δυο από τους τραυματίες, μεταφέρθηκαν σε ειδικό νοσοκομείο για τη θεραπεία των εγκαυμάτων.

Σύννεφα καπνού κάλυψαν την περιοχή, με την Αστυνομία να έχει προειδοποιήσει για μειωμένη ορατότητα.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν ένα τεράστιο πύρινο μανιτάρι και μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Την ίδια στιγμή, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές του αεροδρομίου της Μπολόνια στο Twitter, ο αερολιμένας της πόλης δεν έχει επηρεαστεί από το ατύχημα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

