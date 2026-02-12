Νέα ανατρεπτική μελέτη: O «μοναδικός έρωτα της ζωής σας» δεν έρχεται μόνο μία φορά

Αν πιστεύατε ότι ο μοναδικός έρωτας της ζωής σας είναι ένας, καλύτερα να το ξεχάσετε, γιατί μία μελέτη έρχεται να ανατρέψει την αιώνια αυτή πεποίθηση, επεκτείνοντας τη «μοναδικότητα» σε δύο.

Ειδικοί από το Ινστιτούτο Kinsey αποκάλυψαν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται δύο φορές στη ζωή τους, σε μία πρωτοποριακή μελέτη που ερεύνησε πόσες φορές συμβαίνει αυτό στη ζωή κάποιου.

Για τη μελέτη τους, η ομάδα ρώτησε περισσότερους από 10.000 ανύπαντρους για τις εμπειρίες τους με τον «παθιασμένο έρωτα».

«Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο παθιασμένος έρωτας αποδεικνύεται κάτι που συμβαίνει μόνο λίγες φορές σε όλη τους τη ζωή» δηλώνει η Δρ. Amanda Gesselman, κύρια συγγραφέας της μελέτης.

«Σχετικά λίγα είναι γνωστά για το πόσο συχνά οι άνθρωποι βιώνουν παθιασμένο έρωτα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ή πώς αυτή η συχνότητα διαφέρει ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά», εξήγησαν οι ερευνητές στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο Interpersona.

Για να το διερευνήσουν, οι ερευνητές προσέλκυσαν 10.036 ενήλικες ηλικίας 18 έως 99 ετών.

Ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν στην ερώτηση: «Πόσες φορές στη ζωή σας έχετε ερωτευτεί παθιασμένα;».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 14,2% δεν είχε ερωτευτεί ποτέ, ενώ το 27,8% είχε ερωτευτεί μία φορά, το 30,3% δύο φορές, το 16,8% τρεις φορές και το 10,9% τέσσερις ή περισσότερες φορές.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ηλικία συσχετίστηκε θετικά με τον αριθμό των εμπειριών παθιασμένου έρωτα.

«Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες ανέφεραν ελαφρώς πιο παθιασμένες ερωτικές εμπειρίες από τους νεότερους», ανέφεραν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αδελφές ψυχές.

Αντίθετα, βρίσκουν πολλούς ανθρώπους να αγαπήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

«Το εύρημα ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν βιώσει παθιασμένο έρωτα κατά μέσο όρο δύο φορές υποδηλώνει ότι ο παθιασμένος έρωτας είναι συνηθισμένος – στο ότι βιώνεται τουλάχιστον μία φορά από τους περισσότερους ανθρώπους – αλλά συμβαίνει σπάνια σε ατομική βάση», πρόσθεσαν οι ερευνητές.

«Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την επεισοδιακή και μερικές φορές αόριστη φύση του παθιασμένου έρωτα».

Η μελέτη έρχεται λίγο μετά την έρευνα που αποκάλυψε τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στο να παραμείνει κανείς ανύπαντρος.

Σύμφωνα με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, που ζουν με τους γονείς τους ή που είναι άνδρες, είναι πιο πιθανό να παραμείνουν ανύπαντρα.