LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

Δείτε LIVE την κλήρωση της Εθνικής Ελλάδας στη φάση των ομίλων του Nations League.

Newsbomb

LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ύστερα από δύο συνεχόμενες ανόδους, η εθνική μας ομάδα θα πάρει μέρος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην League A του UEFA Nations League και το απόγευμα της Πέμπτης (12/02) στις 19:00 θα μάθει τους αντιπάλους της.

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες και η Ελλάδα βρίσκεται στο Pot 4 μαζί με τις Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να κληρωθεί με μία εξ αυτών. Αντίθετα, οι αντίπαλοί της θα προκύψουν από τα τρία πρώτα Pots.

Στο πρώτο μετέχουν οι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία, στο δεύτερο οι Ιταλία, Ολλανδία, Δανία και Κροατία και στο τρίτο είναι οι Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία. Τα πρώτα ματς των ομίλων του UEFA Nations League θα διεξαχθούν στις 24-26 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα ολοκληρωθούν στις 15-17 Νοεμβρίου του ίδιους έτους, μια και θα ακολουθήσουν τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Πως θα διεξαχθεί η κλήρωση της φάσης ομίλων του Nations League:

Οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που συμμετέχουν στο UEFA Nations League 2026-27 χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της λίστας κατάταξης (Access List).

Οι κληρώσεις των League A, B και C θα καθορίσουν τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Η κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας εκτός του δικού της και θα δώσει έξι αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με καθεμία από τις τρεις αντιπάλους της. Η κλήρωση της League D καθορίζει δύο ομίλους των τριών ομάδων. Κάθε ομάδα δίνει τέσσερις αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας απέναντι στις άλλες δύο ομάδες του ομίλου.

Γκρουπ δυναμικότητας - League A

  • Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία
  • Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία
  • Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία
  • Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων *

  • 1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026
  • Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027
  • Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027
  • Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027
  • Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

*Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.

Δείτε LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στις φλόγες σπίτι στην Περιβόλα - Βίντεο

18:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Ζιακόπουλος: «Ανοιξιάτικες» θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο - Βροχές στη βόρεια Ελλάδα

18:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Παπαληγούρα: «Ένας έντιμος άνθρωπος και πολιτικός με αρχές και ήθος»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πώς γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις 12:00 στις Αφίδνες πριν την «κάθοδο» στο Σύνταγμα

18:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στα ημιτελικά του Κατάρ η Μαρία Σάκκαρη: Τεράστια εμφάνιση και πρόκριση επί της Σβιόντεκ!

18:38WHAT THE FACT

Νέα ανατρεπτική μελέτη: O «μοναδικός έρωτα της ζωής σας» δεν έρχεται μόνο μία φορά

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε 3 ώρες για να νοσηλευτεί και λίγες ώρες αργότερα του έκλεψαν το αυτοκίνητο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Ρωτούσαμε τη διευθύντρια γιατί έβαζε αποβολές και δεν απαντούσε», λέει μητέρα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Αναδυόμενη απειλή για το καθεστώς» αισθάνεται ο Πούτιν, υποστηρίζουν αναλυτές

18:11ΥΓΕΙΑ

ΕΛΠΙΔΑ: Σχεδόν 400 παιδιά τον χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» για το Λούβρο: Τεράστιο δίκτυο απάτης με πλαστά εισιτήρια και υπεράριθμες κρατήσεις

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

17:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Ανακοινώθηκαν οι νικητές των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Λογοτεχνικής Μετάφρασης και Παιδικού Βιβλίου

17:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ Τασούλα και Τσίπρα

17:38LIFESTYLE

Η Πάμελα Άντερσον επέστρεψε στο κόκκινο χαλί χωρίς μακιγιάζ και εντυπώσιασε με τη φυσική της ομορφιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή Γεωργιάδης- Κωνσταντοπούλου: «Γλείφετε τον Μητσοτάκη» - «Σας έχει φτύσει το 40% της ΚΟ ομάδας»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Ρωτούσαμε τη διευθύντρια γιατί έβαζε αποβολές και δεν απαντούσε», λέει μητέρα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της Αναστάση: Το Σάββατο η κηδεία του από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κινέζος «Γουίλιαμ» την ώρα που στρατολογούσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο - Η Selfie στο Σινικό Τείχος

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κηφήνες βουλευτές της ΝΔ, «ακροδεξιό υπόλειμμα» ο Λαζαρίδης

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε 3 ώρες για να νοσηλευτεί και λίγες ώρες αργότερα του έκλεψαν το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ