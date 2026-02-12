To welcome back της Euroleague στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Η διοργάνωση υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τη σπουδαία μεταγραφή του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος έφερε πίσω από το ΝΒΑ τον MVP του περασμένου Final-4.

Newsbomb

To welcome back της Euroleague στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έχει μαρκά πορεία στην Euroleague. Με τη Ζαλγκίρις, την Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε. Στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης την περασμένη σεζόν, όντας ο κορυφαίος του Final-4 στο Άμπου Ντάμπι.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR για την μεγάλη μεταγραφή του Αμερικανού, χαροποίησε και την Euroleague. Στα social media της λίγκας, αμέσως ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παράλληλα, ανέβηκε και βίντεο με τα κατορθώματα του σπουδαίου φόργουορντ που θα αγωνίζεται με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σδούκου: Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εκβιάσει τον Γιάννη Στουρνάρα

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...» - Η ξεκάθαρη θέση της «Ένωσης»

20:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

52η ημέρα καριέρας: Πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας σε 150 επιχειρήσεις στην εκδήλωση της ΔΥΠΑ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ «δημιουργεί τις συνθήκες» για συμφωνία με το Ιράν

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Απειλές «doxing» κατά της Κάρλα και της 14χρονης κόρης της Τζούλια - Μία σύλληψη

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς λέει στους Γερμανούς να μην είναι τεμπέληδες και να πάρουν την Ελλάδα ως παράδειγμα

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο για revenge porn

20:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζεφύρι: Έκλεψε 100 μέτρα καλωδίων από το σιδηροδρομικό δίκτυο - Χειροπέδες σε 38χρονο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Έπεσε ταβάνι σε τουαλέτες σχολείου - Ήταν μέσα μαθητές

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος για την οικονομία - Λέτα: Ενιαία αγορά για να αντισταθούμε στον Τραμπ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέα παραίτηση στην κυβέρνηση Στάρμερ - Αποχώρησε ο γενικός γραμματέας Κρις Γουόρμαλντ

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

20:03LIFESTYLE

Γενέθλια για την Αγγελική Νικολούλη - Το βίντεο που ετοίμασαν οι συνεργάτες της

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση της πρότασης “Accessible Panteio” από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου στον Κυμπουρόπουλο

19:55LIFESTYLE

Οι Αθώοι spoiler: Τι θα δούμε στο δεύτερο καθηλωτικό επεισόδιο

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι αντίπαλοι της «γαλανόλευκης» στο Nations League - Οι ημερομηνίες των αγώνων

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Γνώριζαν για το πρόβλημα στις σωληνώσεις από τον Ιούνιο - Έρευνα για αδήλωτες δεξαμενές

19:50ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πώς η ρήτρα του συμβολαίου του Dawson's Creek τον κατέστρεψε οικονομικά

19:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Aρνήθηκα τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής κι έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι αντίπαλοι της «γαλανόλευκης» στο Nations League - Οι ημερομηνίες των αγώνων

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Γνώριζαν για το πρόβλημα στις σωληνώσεις από τον Ιούνιο - Έρευνα για αδήλωτες δεξαμενές

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή Γεωργιάδης- Κωνσταντοπούλου: «Γλείφετε τον Μητσοτάκη» - «Σας έχει φτύσει το 40% της ΚΟ ομάδας»

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος για την οικονομία - Λέτα: Ενιαία αγορά για να αντισταθούμε στον Τραμπ

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της Αναστάση: Το Σάββατο η κηδεία του από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν μηνύματα από ΕΛΤΑ και ΑΑΔΕ – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο στο SMS

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ