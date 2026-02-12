Στα ημιτελικά του Κατάρ η Μαρία Σάκκαρη: Τεράστια εμφάνιση και πρόκριση επί της Σβιόντεκ!

Η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση μέσα στο 2026.

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ από την Πολωνή, αλλά με εντυπωσιακό come back πήρε τη νίκη, έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη που κράτησε 2 ώρες και 29 λεπτά.

Ήταν η πρώτη νίκη της Μάριας κόντρα στη Σβιόντεκ από το 2021, έχοντας χάσει τέσσερα παιχνίδια στη σειρά χωρίς να πάρει σετ. Επίσης, έγινε η πρώτη τενίστρια που κερδίζει με ανατροπή τη Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία μετρούσε 109 σερί νίκες στα ματς που πήρε το πρώτο σετ.

Η Σάκκαρη πήρε έτσι την πρόκριση για τα ημιτελικά, που είναι η πρώτη σε WTA μετά τον Απρίλιο του 2024, αλλά κι η πρώτη, μετά από 2 χρόνια, σε «1000άρι» τουρνουά.