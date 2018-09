Φιλιππίνες: Είκοσι δύο νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση (pics&vids)

Εικοσιδύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Νάγκα στο νησί Σέμπου όταν το κομμάτι ενός λόφου κατέρρευσε εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, καταπλακώνοντας δύο χωριά.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από αυτή την καταστροφή είχε περάσει από τη χώρα ο τυφώνας Μανγκούτ, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 88 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων, οι περισσότεροι από τους οποίους σκοτώθηκαν σε μια άλλη κατολίσθηση.

Ο τυφώνας Μανγκούτ δεν συνδέεται άμεσα με την κατολίσθηση στο Σέμπου, όμως προκάλεσε σφοδρότερες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων σε όλες τις Φιλιππίνες.

Στο Σέμπου οι διασώστες έχουν ανασύρει 22 πτώματα, σύμφωνα με τον Τζούλιους Ρέγκνερ, εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας.

Περίπου 200 άνθρωποι -διασώστες, πυροσβέστες και ειδικοί- χρησιμοποιώντας βαρύ εξοπλισμό εξακολουθούν να αναζητούν περίπου 100 ανθρώπους που αγνοούνται, διευκρίνισε ο ίδιος.

Στο μεταξύ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον επιθεωρητή της αστυνομίας Ρόντερικ Γκονζάλες, μετέδωσαν ότι έχουν ήδη διασωθεί πολλοί άνθρωποι ζωντανοί.

«Υπάρχουν σημεία ζωής. Κάποιοι από αυτούς (τους εγκλωβισμένους) κατάφεραν να στείλουν μήνυμα με το κινητό τους τηλέφωνο», εξήγησε, αναπτερώνοντας τις ελπίδες ότι πολλοί από τους εγκλωβισμένους είναι ζωντανοί, παγιδευμένοι σε σημεία που υπάρχουν θύλακες αέρα.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κάθε χρόνο από περίπου είκοσι τυφώνες, που προκαλούν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τη φτώχεια που επηρεάζει εκατομμύρια κατοίκους.

Desperate relatives are among more than 700 workers digging by hand to search for at least 55 people missing, feared buried under this large mudslide in #Itogon, #Benguet Province. @SBSNews #Mangkhut #Ompong #Philippines pic.twitter.com/jzwiS7vKs9