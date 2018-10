Νόμπελ ειρήνης 2018: Έμαθε ότι κέρδισε το βραβείο από τα ουρλιαχτά γύρω του (Vid)

«Χειρουργούσα εκείνη την ώρα όταν ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να ουρλιάζει», καταθέτει ο γιατρός στην επίσημη ιστοσελίδα των Νόμπελ. «Μπορώ να δω στα πρόσωπα πολλών γυναικών πόσο ευτυχισμένες είναι που αναγνωρίστηκαν. Είναι πραγματικά συγκινητικό».

Ο Ντένις Μουκουέγκε αναμένεται να μιλήσει αργότερα στη διάρκεια της ημέρας στον Τύπο στο Μπουκάβου (ανατολικά) όπου έχουν αρχίσει να συρρέουν δημοσιογράφοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πρώτο Νόμπελ που απονέμεται σε έναν πολίτη της ΛΔ του Κονγκό προκάλεσε κύματα χαράς και εθνική περηφάνια στη μεγαλύτερη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής η οποία διαθέτει τεράστιους πόρους αλλά η ανάπτυξή της έχει υπονομευθεί από διάφορες κρίσεις.

2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e