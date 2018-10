Τραγωδία στην Ουγκάντα: Δεκάδες νεκροί από κατολίσθηση (pics)

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που προκλήθηκε χθες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε πόλη στην ανατολική Ουγκάντα δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Προς το παρόν ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 31», δήλωσε ο Μάρτιον Όουορ, σημειώνοντας ότι τώρα γίνει αποτίμηση της κατάστασης από τα σωστικά συνεργεία, τα οποία ερευνούν για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων.

Η κατολίσθηση αυτή σημειώθηκε χθες το απόγευμα μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που είχαν σημειωθεί στην πόλη Μπουκαλάσι, η οποία βρίσκεται στις πλαγιές του Όρους Έλγκον.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ βρισκόντουσαν στην αγορά. Από την κατολίσθηση τεράστιοι βράχοι έπεσαν μέσα σε ποτάμι το οποίο υπερχείλισε και τα νερά του παρέσυραν τους ανθρώπους», διευκρίνισε ο Όουορ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των καταστροφών.

Μια φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter η πτέρυγα του Ερυθρού Σταυρού στην Ουγκάντα δείχνει ξεριζωμένα δέντρα που έχουν πέσει στο έδαφος. Η υπηρεσία αρωγής ανακοίνωσε παράλληλα ότι θύματα της καταστροφής αυτής είναι εκτός από τους ανθρώπους και ζώα, ενώ και πολλά σπίτια καταπλακώθηκαν.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εκτοπίστηκαν και χρειάζονται στέγη, τροφή και λοιπή υποστήριξη και μεταφέρουμε βοήθεια στην περιοχή», πρόσθεσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Κατολίσθηση στην ίδια περιοχή το 2010 είχε προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 80 ανθρώπων.

Τεράστιες ζώνες στις πλαγιές των βουνών της Ουγκάντας έχουν αποψιλωθεί για τη δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων και αυτό έχει αυξήσει τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι σχεδιάζουν να απομακρύνουν τους κατοίκους από κάποιες περιοχές που κρίνονται ως περισσότερο ευάλωτες, αλλά αυτές οι μετεγκαταστάσεις δεν έχουν γίνει ακόμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε πολλές από τις ορεινές περιοχές της χώρας αυτής στην ανατολική Αφρική, όπως και περιοχές που βρίσκονται στο νοτιοδυτικό και το δυτικό της τμήμα κοντά στα σύνορα με την Ρουάντα και την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σημειώνονται συχνά κατολισθήσεις αυτήν την εποχή του χρόνου ιδιαίτερα αν σημειωθούν ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις.

Hello @LandslideReport, here in Uganda remote communities of Mt Elgon region has been #devastatedday by #Landslide. Affecting over 200 families. So far 40 bodies recovered pic.twitter.com/C3PCMKqkt0