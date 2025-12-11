Hyundai MobED: Το ρομπότ που σου κάνει… τη δουλειά

Η Hyundai παρουσίασε στην Ιαπωνία την τελική έκδοση του Mobile Eccentric Droid, ένα αυτόνομο ρομπότ με δυνατότητες που το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε last-mile μεταφορές.

Hyundai MobED: Το ρομπότ που σου κάνει… τη δουλειά
Το τμήμα ρομποτικής της Hyundai κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της αυτοματοποίησης εργασιών, αυτή τη φορά με το MobED. Ένα κόμπακτ ρομπότ με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να κινηθεί σε διαφορετικά εδάφη και να προσαρμοστεί σε διάφορα σενάρια χρήσης.

Μάλιστα, η έκδοση παραγωγής παρουσιάστηκε επίσημα στο Τόκιο, τέσσερα χρόνια μετά το αρχικό πρωτότυπο. Η βασική του καινοτομία είναι το Eccentric Control Mechanism, ένα σύστημα που ρυθμίζει ανεξάρτητα κάθε τροχό και κρατά σταθερή την πλατφόρμα, ακόμη και σε κεκλιμένες ή ανώμαλες επιφάνειες.

Χάρη σε κάμερες, αισθητήρες LiDAR και σύστημα εντοπισμού εμποδίων με ΑΙ, το MobED μπορεί να κινείται με ακρίβεια σε στενούς ή γεμάτους χώρους.

Η Hyundai το προτείνει για εφαρμογές όπως διανομές, εσωτερική μεταφορά υλικών και υποστήριξη σε γραμμές παραγωγής, τμήμα όπου η ανάγκη για ανθρώπινη εργασία ίσως περιοριστεί στο μέλλον.

Θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Το Basic έχει διαστάσεις 1.150 × 750 × 430 χιλιοστά και βάρος 78 κιλά, ενώ μπορεί να μεταφέρει έως 57 κιλά φορτίο. Το Pro είναι πιο ψηλό και βαρύτερο (650 χλστ., 88 κιλά), αλλά μεταφέρει λιγότερο φορτίο, έως 47 κιλά. Η κύρια διαφορά τους είναι στην αυτονομία: το Pro είναι πλήρως αυτόνομο, ενώ το Basic ελέγχεται απομακρυσμένα.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μπαταρία 1,47 kWh με έως 4 ώρες λειτουργίας και χρειάζονται 2,5 ώρες για φόρτιση από 10% έως 90%. Διαθέτουν επίσης βάσεις στήριξης για εξοπλισμό, επιτρέποντας προσαρμογή σε διάφορες εργασίες.

Η εμπορική διάθεση του MobED αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα τιμή. Ωστόσο, η Hyundai δείχνει πως το βλέπει όχι ως πείραμα, αλλά ως μέρος του μέλλοντος της εργασίας.

