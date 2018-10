Έκρηξη στο κτήριο της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας: Νεκρός ο δράστης

Ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στο κτήριο της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) στην πόλη Αρχάγγελσκ στη βορειοδυτική Ρωσία και όπως έγινε γνωστό ο άνδρας αυτός έφερε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία αναφέρει επίσης ότι τρεις υπάλληλοι της FSB τραυματίστηκαν από την έκρηξη. Αρχικά τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε ένα γραφείο στο κτήριο της FSB.

«Η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο του κτηρίου των διοικητικών υπηρεσιών της FSB στο Αρχάγγελσκ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος ο οποίος εισήλθε στο κτήριο έβγαλε ένα άγνωστο αντικείμενο από την τσάντα του, το οποίο στη συνέχεια εξερράγη στα χέρια του προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το συμβάν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή δήλωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια μετά την έκρηξη, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο άνδρας που πυροδότησε τη βόμβα που έφερε πάνω του ήταν ένας 17χρονος κάτοικος της περιοχής, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

