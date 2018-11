ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Σέσιονς για τις υπηρεσίες του και να του ευχηθώ τα καλύτερα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.