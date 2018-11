Παρίσι: Όταν Τραμπ και Πούτιν έσφιξαν τα χέρια κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου (pics&vid)

Οι Τραμπ και Πούτιν έφθασαν στην Αψίδα του Θριάμβου χωριστά από τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, όπως φάνηκε στις τηλεοπτικές εικόνες.

Ο Τραμπ χαιρέτισε τον ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ 6ο. Ο Πούτιν, ο οποίος έφθασε τελευταίος, χαιρέτισε επίσης δια χειραψίας τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Δείτε το βίντεο:

Watch as Vladimir Putin gives Donald Trump a thumbs up at Armistice Day commemorations in Paris.



