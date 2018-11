Χωρίς τέλος η φρίκη στην Καλιφόρνια: Μετά τις φονικές πυρκαγιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις (vids)

Χιλιάδες εκτοπισμένοι από την πιο καταστροφική δασική πυρκαγιά της Καλιφόρνια, ανάμεσά τους και εκατοντάδες που έχουν βρει καταφύγιο μέσα στα αυτοκίνητά τους και σε σκηνές, θα βρεθούν αντιμέτωποι με σφοδρές βροχοπτώσεις την ερχόμενη εβδομάδα, οι οποίες πιθανόν να προκαλέσουν επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις, παρότι θα συμβάλλουν στην κατάσβεση της φωτιάς Τουλάχιστον 300 άνθρωποι, οι οποίοι γλίτωσαν από τη δασική πυρκαγιά βρήκαν χθες (16/11) καταφύγιο στο χώρο στάθμευσης ενός πολυκαταστήματος Walmart στο Τσίκο, περίπου 24 χιλιόμετρα δυτικά από την ορεινή πόλη Πάρανταϊς το οποίο κατέκαψε η φωτιά στις 8 Νοεμβρίου.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται καταιγίδες, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν από τους πληγέντες να εγκαταλείψουν το χώρο στάθμευσης του πολυκαταστήματος μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως δήλωσε ο Μπράιαν Μέι, ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τον Μέι, δεν είναι σαφής ο ακριβής αριθμός όσων χρειάζονται στέγαση, αλλά οι αρχές είχαν αρχικά διατάξει την απομάκρυνση περισσότερων από 52.000 ανθρώπων.

Κάποιοι από τους εκτοπισμένους προτίμησαν να παραμείνουν στο ύπαιθρο επειδή θέλουν να είναι μαζί με τα κατοικίδιά τους, τα οποία πολλά καταφύγια δεν κάνουν δεκτά, είπε ο ίδιος.

#Campfire Update:

- At least 71 people dead

- 1,011 people unaccounted for (could include names that are duplicates or have different spellings)

- 47,200 people still evacuated

- Over 12,000 structures destroyed

- 146,000 acres burned

- 50% containedpic.twitter.com/7ZgMKm4QoA