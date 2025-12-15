Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε νέους Ρομά Αγίας Βαρβάρας: «Να αμβλύνουμε εκείνα που μας χωρίζουν»

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με παιδιά Ρομά στην Αγία Βαρβάρα, ο υπουργός έστειλε μήνυμα στήριξης και ενθάρρυνσης

Κατερίνα Ρίστα

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε νέους Ρομά Αγίας Βαρβάρας: «Να αμβλύνουμε εκείνα που μας χωρίζουν»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, συναντήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρο Μίχο.

Στη συνάντηση ο υπουργός τους κάλεσε, να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται, για την κοινωνική συμβίωση, μέσα στο πλαίσιο της συνύπαρξης, ώστε, όπως είπε, «να αμβλύνουμε, περαιτέρω, όλα εκείνα, τα οποία πολλές φορές μας χωρίζουν, δημιουργούν παρεξηγήσεις και τελικώς είναι στοιχεία που δηλητηριάζουν την κοινωνική μας ζωή».

Χρυσοχοΐδης - αγια βαρβάρα

Ο Mιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε πως τα παιδιά αυτά έχουν ξεχωρίσει, καθώς πήγαν σχολείο, σπούδασαν, διακρίθηκαν, έχουν γίνει επιστήμονες και επαγγελματίες. «Εμείς αισθανόμαστε περηφάνια, εγώ αισθάνομαι περηφάνια για εσάς, πόσω μάλλον οι γονείς σας και η τοπική κοινωνία στην οποία ζείτε, γιατί είστε το απτό παράδειγμα, όπως και οι γονείς σας, οι οποίοι, σε ακόμη πιο δύσκολα χρόνια, διακρίθηκαν, διότι, το παράδειγμά σας θα αλλάξει συνολικά, ακόμη περισσότερο, αυτή την κοινωνία, θα βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων εδώ», είπε και πρόσθεσε πως, το υπόδειγμα της Αγίας Βαρβάρας πρέπει να μεταλαμπαδευτεί παντού.

Χρυσοχοΐδης - αγια βαρβάρα

Επιπλέον, τους μίλησε για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις γειτονιές της Δυτικής Αττικής, όπως και το σημαντικό έργο που κάνουν οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης στους οικισμούς με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, με δράστες, κυρίως, άτομα από την κοινότητα των Ρομά και τους ζήτησε να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να «συστρατευτούν» σε αυτή την προσπάθεια.

«Έχουμε ανάγκη από στελέχη, που θα συμβάλλουν στην κοινωνική συμβίωση. Όσο πιο πολύ ανοίγουμε τη συζήτηση τόσο πιο πολλές χρήσιμες ιδέες μπαίνουν στο τραπέζι, που θα μπορούσαν πραγματικά όλοι σας να έχετε μία εποικοδομητική θέση, στάση και δράση στην προσπάθειά μας. Σας καλώ, λοιπόν, να συμμετάσχετε ενεργά και στα πράγματα που εδώ η πόλη, σε καθημερινή βάση, αναπτύσσει για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα κοινωνικά ζητήματα, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσης από την πλευρά σας, με τη συμμετοχή σας. Γιατί, μόνο με τη συμμετοχή, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα. Οι παρατηρητές κάθονται σε ένα μπαλκόνι και κοιτάζουν, αλλά δεν επηρεάζουν τα πράγματα. Γι’ αυτό λοιπόν χρειάζεται να συμμετάσχετε ενεργά», είπε.

Χρυσοχοΐδης - αγια βαρβάρα

Οι νέοι που συμμετείχαν στη συνάντηση, όλοι «παιδιά τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας», ευχαρίστησαν τον Υπουργό για την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης και τόνισαν από την πλευρά τους, χαρακτηριστικά, πως «είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση μας ακούει, ξέρει για εμάς, ότι μπορεί το δικό μας παράδειγμα, να αποτελέσει παράδειγμα για τις άλλες κοινωνικές ομάδες των άλλων περιοχών».

Χρυσοχοΐδης - αγια βαρβάρα

Αναφέρθηκαν σε συμπεριφορές, των οποίων έγιναν αποδέκτες, που στηρίχθηκαν αποκλειστικά σε προκαταλήψεις και στερεότυπα, ακόμη και στο εξωτερικό, όπου έχουν σπουδάσει οι περισσότεροι από αυτούς, σημειώνοντας πως, «όταν ο κόσμος ακούει “τσιγγάνος” μπαίνουμε όλοι μαζί σε ένα τσουβάλι με όλους όσοι έχουν παραβατική συμπεριφορά».

Χρυσοχοΐδης - αγια βαρβάρα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ζήτησε από το ChatGPT να του πει όλα τα ονόματα των ανθρώπων της Γης

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Το Λούβρο θα παραμείνει κλειστό για όλη την ημέρα - Απεργούν οι εργαζόμενοι - «Το Μουσείο βρίσκεται σε κρίση»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο συνταξιούχων στην Αθήνα: Αίτημα για αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Λεοπάρδαλη άρπαξε 4χρονο έξω από το σπίτι του

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι σειρές έκαναν το θαύμα τους -Τι έγινε με το Voice

12:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω» - Γιατί λέει «όχι» στη σκηνοθεσία

12:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε νέους Ρομά Αγίας Βαρβάρας: «Να αμβλύνουμε εκείνα που μας χωρίζουν»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Αλλάζει τους νόμους οπλοκατοχής μετά την τραγωδία στην παραλία Mπόνταϊ - Τι ίσχυε μετά τη σφαγή στο Πορτ Άρθουρ το 1996

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Άντεξαν και έφυγαν με το «διπλό» οι Λέικερς - Πέρασαν από το Κλίβελαντ οι Χόρνετς - Highlights

11:53LIFESTYLE

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο και επιστρέφει στη σκηνή με συνεργασία – έκπληξη

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανησυχητικά αντίποινα - Πέταξαν γουρουνοκεφαλές σε μουσουλμανικούς τάφους

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αποκαθιστούμε άμεσα τις υποδομές στον Δήμο Βύρωνα» – Υπεγράφη σύμβαση για αναβάθμιση των χώρων άθλησης

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Βενιζέλος: «Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη - Υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας»

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Χιλιάδες κορμοί δέντρων κάλυψαν την επιφάνεια της λίμνης Πουρναρίου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις - Δείτε φωτογραφίες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταΐ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με Elite League και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Αθήνα διδάσκει τη Γερμανία πώς να ψηφιοποιήσει το Δημόσιο» – Ύμνοι στην ελληνική καινοτομία

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Το έθιμο με τους «ιπτάμενους» χορευτές που αναγνωρίστηκε από την UNESCO

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Το «slop» η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster - Τι σημαίνει ο όρος που κατακλύζει το διαδίκτυο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένοι από την επίθεση στο Μποντάι οι Έλληνες της Αυστραλίας - Γιατί υποστηρίζουν πως «δεν ήταν, όμως, τόσο αναπάντεχο» - Ομόθυμη καταδίκη από τις ελληνικές κοινότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ο ήρωας της παραλίας Μπόνταΐ» αναρρώνει μετά από επέμβαση - Τα εύσημα από τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Νωρίτερα κλείνουν σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό στις 15 και 16 Δεκεμβρίου - Πώς μπορούν να κινηθούν οι επιβάτες

09:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων εντοπίστηκε στον Ατλαντικό με 7 τόνους κοκαΐνης - Ρυμουλκείται στην Ευρώπη από γαλλική φρεγάτα - Πέντε συλλήψεις στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Γυναίκα που έψαχνε τον 3χρονο γιο της έσωσε τη ζωή ενός κοριτσιού - To συγκλονιστικό βίντεο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένοι από την επίθεση στο Μποντάι οι Έλληνες της Αυστραλίας - Γιατί υποστηρίζουν πως «δεν ήταν, όμως, τόσο αναπάντεχο» - Ομόθυμη καταδίκη από τις ελληνικές κοινότητες

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Λεοπάρδαλη άρπαξε 4χρονο έξω από το σπίτι του

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ