Τραμπ, Ομπάμα και Κλίντον αποχαιρετούν τον Τζορτζ Μπους

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας του από το 1989 έως το 1993 στη διάρκεια του τέλους του Ψυχρού Πολέμου, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ ο γιος του, ο Τζορτζ Ουόκερ Μπους.

«Ο Τζεμπ, ο Νιλ, ο Μάρβιν, η Ντόρο και εγώ με θλίψη ανακοινώνουμε πως, έπειτα από 94 αξιοσημείωτα χρόνια, ο αγαπημένος μας μπαμπάς πέθανε», αναφέρει ο Τζορτζ Ου. Μπους, ο οποίος διετέλεσε και ο ίδιος πρόεδρος από το 2001 έως το 2009, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο Twitter από εκπρόσωπο της οικογένειας.

«Ο Τζορτζ Χ. Ου. Μπους ήταν ένας άνθρωπος προικισμένος με ευγένεια χαρακτήρα και ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να επιθυμήσει ένας γιος ή μια κόρη», προστίθεται στο μήνυμα.

Ο νύν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «αταλάντευτη ηγεσία» του προκατόχου του, ο οποίος θα μείνει επίσης στην Ιστορία επειδή έστειλε τις αμερικανικές δυνάμεις να απελευθερώσουν το Κουβέιτ μετά την εισβολή στη χώρα αυτή των ιρακινών στρατευμάτων του Σαντάμ Χουσέιν.

«Μέσω της αυθεντικότητάς του, του πνεύματός του και της αταλάντευτης δέσμευσής του υπέρ της πίστης, της οικογένειας και της χώρας του, ο πρόεδρος Μπους ενέπνευσε γενιές αμερικανών συμπολιτών», αναφέρει ο Τραμπ σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Μπουένος Άιρες, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20).

«Η Αμερική έχασε έναν πατριώτη και έναν ταπεινό υπηρέτη», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Μπαράκ Ομπάμα, αποτίοντας φόρο τιμής στη δράση του Τζορτζ Χ. Ου. Μπους, η οποία επέτρεψε «να περιοριστεί η μάστιγα των πυρηνικών όπλων και να σχηματισθεί μια ευρεία διεθνής συμμαχία για να εκδιώξει έναν δικτάτορα από το Κουβέιτ». Ο Ομπάμα αναφέρει επίσης πως η διπλωματία του Τζορτζ Χ. Ου. Μπους συνέβαλε «στο να τερματισθεί ο Ψυχρός Πόλεμος χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός».

Τη θλίψη τους για το θάνατο του Τζορτζ Μπους εξέφρασε το ζεύγος Κλίντον. Ο διάδοχος του Μπους, Μπιλ Κλίντον, σε μήνυμά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην πατρίδα αλλά και για την αγάπη και τη φιλία που τους συνέδεε. «Είμαι ευγνώμων για κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του και θα κρατάω πάντα τη φιλία μας ως ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής μου» ανέφερε σε μήνυμά του.

