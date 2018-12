ΗΠΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Τζόρτζ Μπους ο πρεσβύτερος

Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, επί του οποίου σήμανε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και ο οποίος κατατρόπωσε τον ιρακινό στρατό του Σαντάμ Χουσέιν, όμως έχασε την ευκαιρία να κερδίσει μια δεύτερη προεδρική θητεία καθώς παραβίασε την υπόσχεσή του ότι δεν θα επιβάλει νέους φόρους, πέθανε την Παρασκευή (30/11) σε ηλικία 94 ετών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας.

Ο Μπους, ο οποίος ήταν ο 41ος πρόεδρος των ΗΠΑ, έζησε περισσότερο απ' όλους τους προκατόχους του. Ο θάνατός του στις 10:10 (ώρα κεντρικών ΗΠΑ) ανακοινώθηκε με δήλωση που εκδόθηκε από τον εκπρόσωπό του Τζιμ ΜακΓκραθ.

Statement by the Office of George H. W. Bush on the passing of the 41st President of the United States of America this evening at 10:10pm CT at the age of 94. pic.twitter.com/XUPgha2aUW