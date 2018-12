Συναγερμός στην Αγγλία: Πανικός από ύποπτο πακέτο - Εκκενώθηκε η Γέφυρα του Λονδίνου

Δυνάμεις της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής έσπευσαν αμέσως στο σημείο, ενώ απέκλεισαν την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα, διακόπτοντας παράλληλα τη ροή των οχημάτων και τη διέλευση των πεζών.

«Δεχθήκαμε κλήση περίπου στις 16:30 (18:30 ώρα Ελλάδος) για ύποπτο πακέτο στην Borough Market. Μετά την έρευνα που ακολούθησε, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κάτι επικίνδυνο. Όλα έχουν επανέλθει στην κανονική τους λειτουργία», ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο Λονδίνο.

Met Police: 'We were called to #BoroughMarket following reports of a suspicious package at 4.30pm. Following an investigation the package turned out to be non-suspicious.’ https://t.co/Bchi37eUL8