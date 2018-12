Μυστήριο με την προσελήνωση διαστημοπλοίου στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού (Vid)

Το σκάφος, το Chang'e-4, εισήλθε σήμερα στην προγραμματισμένη τροχιά «για να προετοιμαστεί για την πρώτη στην Ιστορία μαλακή προσελήνωση στην μακρινή πλευρά της Σελήνης», μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλούμενο την Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας. Δεν έκανε γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί η προσελήνωση.

China unveils Chang'e-4 rover to explore Moon's far side. Global public now have chance to name the rover pic.twitter.com/yn5w7xaJUj

Η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της με τον ίδιο ρυθμό που περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη μας, έτσι η μακρινή πλευρά της -ή «σκοτεινή πλευρά»- δεν είναι ποτέ ορατή από τη Γη. Άλλα διαστημικά σκάφη μέχρι τώρα έχουν δει τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, όμως δεν έχουν προσγειωθεί ποτέ σ' αυτή.

Do you still remember China's first lunar rover Yutu or Jade Rabbit? Here comes its successor. China's unveils new moon lander and rover to explore the far side of the moon this year https://t.co/HynmWm2DK0 pic.twitter.com/tJu3PUp5Tx