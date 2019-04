Θλίψη στο Χόλιγουντ! Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός (pics)

Η 70χρονη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 12 Απριλίου αλλά ο θάνατός της έγινε σήμερα (16/04) γνωστός.

Είχε βασικούς ρόλους σε μερικές από τις πιο διάσημες τηλεοπτικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Μεταξύ αυτών, έπαιξε στα "The Mary Tyler Moore Show", "The Betty White Show", "Everybody Loves Raymond" και πιο πρόσφατα στο "Two And a Half Men", το οποίο προβαλλόταν και στην ελληνική τηλεόραση.

Αν και έγινε γνωστή από τη μικρή οθόνη, είχε αρχίσει την καριέρα της από το θέατρο.

Η αιτία του θανάτου της δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή αλλά σύμφωνα με έναν καλό της φίλο, δεν ήθελε να συμβουλεύεται γιατρούς, όταν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί ποια είναι:

GALLERY 01 Ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη στο Χόλιγουντ







