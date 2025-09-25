Χριστοδουλίδης: «Το φθινόπωρο θα διεξαχθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό»

Μετά τη διμερή συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες ο Κύπριος πρόεδρος έκανε λόγο για «μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση, η οποία εστίασε σε τρία θέματα

Χριστοδουλίδης: «Το φθινόπωρο θα διεξαχθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό»
Μέσα στο φθινόπωρο, ενδεχομένως τον Νοέμβριο, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, όπως ανέφερε απόψε (25/09) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μετά τη διμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη, έκανε λόγο για «μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση, η οποία εστίασε σε τρία θέματα.

Το πρώτο ήταν «οι ευχαριστίες του κ. Γκουτέρες για τον ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει με τον ανθρωπιστικό διάδρομο “Αμάλθεια” για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου. «Μόλις την Τρίτη παραδόθηκαν 1.000 επιπλέον τόνοι βοήθειας που έφυγε από την Κυπριακή Δημοκρατία», προσέθεσε.

«Μέχρι σήμερα είμαστε στις 25.000», υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης «και η έκκληση και του ΓΓ –διότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με τη UNOPS– είναι να συνεχιστεί, να εντατικοποιηθεί η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικότερα αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι από άλλα σημεία, και από την Ιορδανία και από την Αίγυπτο, υπάρχουν προβλήματα για την απρόσκοπτη παροχή».

Το δεύτερο θέμα ήταν η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ο ΓΓ, ως Ευρωπαίος, αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτής της αποστολής και συμφωνήσαμε όπως κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας εργαστούμε έτσι ώστε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη σημασία της συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του ρόλου το ΟΗΕ στο σημερινό διεθνές σκηνικό», επεσήμανε.

Το τρίτο θέμα ήταν το Κυπριακό, όπως είπε. «Ευχαρίστησα τον ΓΓ για τη δέσμευση εν μέσω δύο πολέμων. Είναι δεσμευμένος στη μεγάλη προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, θα έχουμε τη συνάντηση το Σάββατο, αντιλαμβάνεστε ότι οι σημαντικές εξελίξεις που ευελπιστούμε να προκύψουν θα είναι με την επόμενη διευρυμένη συνάντηση που θα είναι εντός του Φθινοπώρου στόχος της οποίας θα είναι η ανακοίνωση για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από κει που έμειναν στο Κραν Μοντανά, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», συμπλήρωσε.

