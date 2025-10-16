Μυστηριώδης λάμψη εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Δείτε βίντεο

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο έγινε ορατό στον ουρανό της Λευκωσίας το απόγευμα της Πέμπτης (16/10).

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, η φωτεινή λάμψη είναι για αρκετή ώρα ορατή με γυμνό μάτι.

Σύμφωνα με το SigmaLive δεν αποκλείεται να πρόκειται για μετέωρο.

Δείτε το βίντεο: