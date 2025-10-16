Μυστηριώδης λάμψη εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Δείτε βίντεο
Η λάμψη ήταν ορατή με γυμνό μάτι
Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο έγινε ορατό στον ουρανό της Λευκωσίας το απόγευμα της Πέμπτης (16/10).
Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, η φωτεινή λάμψη είναι για αρκετή ώρα ορατή με γυμνό μάτι.
Σύμφωνα με το SigmaLive δεν αποκλείεται να πρόκειται για μετέωρο.
Δείτε το βίντεο:
