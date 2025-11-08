Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στο χωριό Δένεια στην Κύπρο, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα προσπάθησε να εμποδίσει γεωργούς που βρισκόταν στη Νεκρή Ζώνη να καλλιεργήσουν τη γη τους, ζητώντας τους παράλληλα να αποχωρήσουν.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη των Ηνωμένα Εθνών, ωστόσο αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το στρατιωτικό όχημα επέστρεψε. Ακολούθησε η επιστροφή των μελών της Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Η Κύπρος απάντησε με διάβημα, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρο Γκότση να δηλώνει στο philenews ότι «από πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε το ΥΠΕΞ είναι σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη για αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

«Ο τουρκικός στρατός αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ενημέρωσε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σημειώνοντας ότι ο τουρκικός στρατός, «με απαράδεκτες ενέργειες, αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί εκ νέου τη δημιουργία τετελεσμένων εντός αυτής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο» σημείωσε.