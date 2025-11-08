Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

Στο σημείο έσπευσε δύναμη των Ηνωμένα Εθνών, ωστόσο αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το στρατιωτικό όχημα επέστρεψε

Newsbomb

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη
ΚΥΠΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στο χωριό Δένεια στην Κύπρο, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα προσπάθησε να εμποδίσει γεωργούς που βρισκόταν στη Νεκρή Ζώνη να καλλιεργήσουν τη γη τους, ζητώντας τους παράλληλα να αποχωρήσουν.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη των Ηνωμένα Εθνών, ωστόσο αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το στρατιωτικό όχημα επέστρεψε. Ακολούθησε η επιστροφή των μελών της Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Η Κύπρος απάντησε με διάβημα, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρο Γκότση να δηλώνει στο philenews ότι «από πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε το ΥΠΕΞ είναι σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη για αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

«Ο τουρκικός στρατός αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ενημέρωσε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σημειώνοντας ότι ο τουρκικός στρατός, «με απαράδεκτες ενέργειες, αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί εκ νέου τη δημιουργία τετελεσμένων εντός αυτής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο» σημείωσε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy 2026: Ο Kendrick Lamar και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων - Δείτε την λίστα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αεροπορικές επιδείξεις που κόβουν την ανάσα στην 110 Πτέρυγα Μάχης

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως τη Δευτέρα - Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Παναθηναϊκός AKTOR 72-89: Αντίδραση Ναν και επιστροφή στις νίκες

17:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη ο μεγάλος τελικός

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

17:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Αποθέωση για Τζόκοβιτς, χειροκροτήθηκε ο Μουζέτι (video)

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν έδωσε εντολή για πυρηνική δοκιμή

16:58ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να βοηθήσουν την ανθρώπινη καρδιά να θεραπεύει τον εαυτό της

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι λύνουν το μυστήριο 700 ετών του δολοφονημένου Ούγγρου δούκα

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος αποβιβάζεται στη Μυτιλήνη και ξεκινούν μάχες για την απελευθέρωση

16:42ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (εικόνες)

16:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρομερό δυστύχημα στη Τάμπα: Η καταδίωξη κατέληξε σε μπαρ - 4 νεκροί και 11 τραυματίες

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, το Κάλλιο επιστρέφει στην επιφάνεια - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά των κρυπτονομισμάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καινοτόμο αγορά των 4 τρισ. δολαρίων και tips από ειδικούς

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στη σύζυγο του τραγουδιστή

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» στο κέντρο της Αθήνας, προβλήματα στον Κηφισό

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

17:32ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισέβαλε σε χωριό στη Νεκρή Ζώνη - Επενέβησαν τα Ηνωμένα Έθνη

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου θύματος – Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων του μακελειού

16:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πώς ξέφυγα από τη μανία αρκούδας γκρίζλι - Νόμιζε ότι ήμουν νεκρός και με φύλαγε για σνακ»

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Απανθρακωμένο πτώμα σε ΙΧ στη Βοιωτία: Πιθανή σύνδεση με τη δολοφονία Γιάννη Λάλα ερευνούν οι Αρχές

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Η μάχη για την «ψυχή και το μέλλον» της Γάζας: Από τον «Φοίνικα» στη «Ριβιέρα», όλα τα σχέδια ανοικοδόμησης

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για μαζικό τάφο 800 μωρών στο «ίδρυμα του τρόμου» - Οι ανασκαφές βγάζουν διαρκώς λείψανα

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ