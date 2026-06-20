Εικόνες ντροπής στην Αγία Νάπα: Μεθυσμένοι Άγγλοι «παίζουν» ξύλο στη μέση του δρόμου - Δείτε βίντεο

Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε μεταξύ δεκάδων μεθυσμένων Άγγλων στην Αγία Νάπα, ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά τα ξημερώματα της Πέμπτης στον λογαριασμό ενός πασίγνωστου Βρετανού streamer.

Το βίντεο μετέδωσε ο streamer «HS TikkyTokky», ή αλλιώς Harrison Sullivan, ο οποίος έχει εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, το Kick και το YouTube και βρίσκεται στην περιοχή για διακοπές.

Δείτε το βίντεο:

No ways Hs’s Cousins Started Fighting MAFIA bosses on the STRIP in AYIA NAPA?? pic.twitter.com/hpy4oTmC9j — TherealHstikky0 (@hstikky0) June 17, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η τοπική αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από πολίτη που κάλεσε τις Αρχές, και έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίστηκαν δύο από τους εμπλεκόμενους στον καβγά. Πρόκειται για δύο Βρετανούς ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι ανακρίθηκαν και εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συμπλοκής.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο περιστατικό.