Τεράστιο «φάουλ» της Μπαρτσελόνα: Αποκαλεί τα Κατεχόμενα ως... Βόρεια Κύπρο!

Οι Καταλανοί διοργανώνουν καμπ στην Κύπρο ωστόσο προχώρησαν σε μια κίνηση που δείχνει τουλάχιστον άγνοια για όσα συμβαίνουν στο νησί

Δημήτρης Δρίζος

Τεράστιο «φάουλ» της Μπαρτσελόνα: Αποκαλεί τα Κατεχόμενα ως... Βόρεια Κύπρο!
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Η Μπαρτσελόνα προώθησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Barça Academy ποδοσφαιρικό καμπ στην κατεχόμενη Λευκωσία με την ονομασία «Lefkosa, Northern Cyprus».
  • Η τοποθεσία του καμπ παρουσιάζεται ως «Βόρεια Κύπρος», όρος που αναγνωρίζει de facto το ψευδοκράτος, το οποίο αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.
  • Το καμπ προγραμματίζεται για τις ημερομηνίες 7-11 και 16-20 Σεπτεμβρίου 2026 και διοργανώνεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας της Barça Academy.
  • Η επιλογή της συγκεκριμένης ορολογίας προκαλεί ερωτήματα για την κανονικοποίηση της παράνομης οντότητας και έχει πολιτικές προεκτάσεις.
  • Ο Ζοάν Λαπόρτα, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, είχε επισκεφθεί το 2014 τα κατεχόμενα και είχε εκφράσει την πρόθεση για ποδοσφαιρική συνεργασία μεταξύ Καταλονίας και κατεχομένων, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί.
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Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η απόφαση της Μπαρτσελόνα να συμπεριλάβει στην επίσημη ιστοσελίδα της Barça Academy ποδοσφαιρικό καμπ στην κατεχόμενη Λευκωσία, υιοθετώντας μάλιστα ορολογία που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Η σχετική καταχώριση φέρει τον τίτλο «Lefkosa Camp» και ορίζει ως χώρο διεξαγωγής το λεγόμενο Near East University («Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής»). Το πιο προβληματικό σημείο, ωστόσο, είναι ότι η τοποθεσία παρουσιάζεται από τον ίδιο τον καταλανικό σύλλογο ως «Lefkosa, Northern Cyprus» («Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος»).

Όπως αναφέρει το goal.philenews.com, το καμπ έχει προγραμματιστεί για τις περιόδους 7-11 και 16-20 Σεπτεμβρίου 2026, με τρία γκρουπ προπονήσεων καθημερινά. Στην ανάρτηση παρατίθενται επίσης όνομα υπεύθυνου, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

Δεν πρόκειται, συνεπώς, μόνο για διαφημιστική ενέργεια φορέων του ψευδοκράτους. Η διοργάνωση φιλοξενείται στην επίσημη πλατφόρμα της Barça Academy και προβάλλεται ως δραστηριότητα του διεθνούς δικτύου καμπ της Μπαρτσελόνα. Η επιλογή της συγκεκριμένης ονομασίας δημιουργεί, τουλάχιστον, εικόνα κανονικοποίησης μιας παράνομης οντότητας, η οποία αναγνωρίζεται αποκλειστικά από την Τουρκία.

Το θέμα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω του παρελθόντος του Ζοάν Λαπόρτα. Τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν ήταν πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, είχε επισκεφθεί τα κατεχόμενα και είχε συναντηθεί στην Κερύνεια με τον Σερντάρ Ντενκτάς και τον τότε επικεφαλής της τουρκοκυπριακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Λαπόρτα είχε υποστηρίξει τότε ότι μπορούσε να διεξαχθεί αγώνας ανάμεσα στην Καταλονία και ομάδα των κατεχομένων, παραλληλίζοντας παράλληλα τις δύο περιπτώσεις. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.

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