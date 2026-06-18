Ποιος θα προεδρεύει όταν ληφθούν οι αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά λεφτά οέο;

Αφού έφτιαξε και το online σύστημα για να βλέπουν οι καταναλωτές πόσο κάνει το γιαούρτι στα διάφορα σούπερ μάρκετ ώστε να αγοράζουν το φθηνότερο για κάθε χρήση, πετάει για Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός προκειμένου να λάβει μέρος στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής πριν κλείσει η υπηρεσία για καλοκαίρι.

Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί και ο Ζελένσκι, καθώς υπάρχει κινητικότητα γύρω από το Ουκρανικό και πως θα λήξει αυτός ο αιματηρός πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία και τόσα δεινά έφερε τόσο στους Ουκρανούς, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη. Οι ηγέτες της ΕΕ θα καθίσουν στο τραπέζι για ένα πολύ αγαπημένο θέμα: ποιος είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την επόμενη επταετία. Με κοινοτική ορολογία, η διαπραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) το διάστημα 2028-2014.

Πιο απλά, πόσα χρήματα θα κληθούν να καταβάλουν οι χώρες μέρες και σε ποιους τομείς θα μοιραστούν.

Τα μαχαίρια έχουν ήδη βγει μεταξύ Βορρά-Νότου, αλλά ως συνήθως, εδώ μιλάμε για τις ευρωπαϊκές αποχρώσεις και τα πράγματα είναι σύνθετα.

Το τεφτέρι

Θα τα κάνω ταληράκια.

Το προηγούμενο ΠΔΠ της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027 ήταν 1.074,3 δις ευρώ. Αυτά μοιράστηκαν ως εξής:

 Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες: 426,3 δισ. ευρώ

 Φυσικοί πόροι και περιβάλλον: 401 δισ. ευρώ

 Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή τεχνολογία: 132,8 δισ. ευρώ

 Συνοριακή διαχείριση και ασφάλεια: 22,7 δισ. ευρώ

 Μετανάστευση και άσυλο: 15,6 δισ. ευρώ

 Εξωτερική δράση: 98,4 δισ. ευρώ

 Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση: 73,1 δισ. Ευρώ

Επίσης το ίδιο διάστημα υπήρξε και το ευρωπαϊκό μπαζούκας που λέγεται NextGenerationEU, ύψους 806,9 δισ. ευρώ, το οποίο δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας.

Ποιος;

Η συζήτηση για το ύψος του ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, και για το που θα πάνε τα λεφτά, θα κρατήσει σε μάκρος. Για την ακρίβεια θα κρατήσει τουλάχιστον έναν χρόνο, ενώ η μοίρα τα ‘φερε έτσι που θα είναι η Ελλάδα στο τιμόνι της Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν θα πρέπει να κλείσει.

Το ξανακάνω ταληράκια.

Τακτικές και έκτακτες Σύνοδοι θα γίνονται στην Ελλάδα μας, όταν οι πιο σκληρές και καθοριστικές διαπραγματεύσεις θα είναι στην τελική ευθεία. Θα είναι οι Έλληνες υπουργοί που θα προεδρεύουν στα ευρωπαϊκά τραπέζια και θα δίνουν τις μάχες αν τα κονδύλια πχ θα κατευθυνθούν στην ψηφιακή αγορά, ή στο ταμείο Συνοχής. Θα είναι ο Κυριάκος, ή ο Αλέξης, ή η Καρυστιανού, ή ο Ανδρουλάκης, ή κάποιο τρίτο πρόσωπο, που θα υποδέχεται τους ηγέτες στην Αθήνα.

Κι αυτό θα είναι άλλο ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει χτίσει ισχυρές συμμαχίες και σχέσεις εντός της ευρω-νομενκλατούρας, της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, και απολαμβάνει κύρους στην ΕΕ.

Και αμυντικά

Στις Βρυξέλες από σήμερα και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Σύνοδο υπουργών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, και το πως κατανέμονται τα βάρη μεταξύ των χωρών, συζήτηση που έχει το δικό της ενδιαφέρον και για την συμμετοχή της Τουρκίας.

Ενδιαφέρουσες και οι διμερείς συζητήσεις Δένδια με τον ομόλογό του της Γερμανίας Boris Pistorius, της Σουηδίας Pål Jonson, της Βόρειας Μακεδονίας Vlado Misajlovski και της Νορβηγίας Tore O. Sandvik.

Ρομαντικοί, φρέσκοι και ορμητικοί

Κινητικότητα και εκτός συνόρων επιδεικνύει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μετέβη στην Κύπρο για την 3η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου.

Από την Μεγαλόνησο, ο Πρόεδρος της Αριστερής Συμπαράταξης, διεμήνυσε πως «εμείς δεν είμαστε στην πολιτική ως επαγγελματίες της πολιτικής. Αλλά ως αυτοί οι οποίοι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ρομαντικοί, αν θέλετε. Ναι, ρομαντικοί. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι μέσα από την πολιτική μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή των ανθρώπων γύρω μας. (…) Το εγχείρημα μας είναι φρέσκο, είναι καινούργιο. Συνδυάζει την εμπειρία αλλά και την νεανική ορμή».

Ντέρμπι

Το άλλο μήνυμα του Αλέξη ήταν ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ντέρμπι. «Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κ. Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαϊου».

Όπως είπε, δεν κατεβαίνει για να καταγράψει δυνάμεις διαμαρτυρίας, αλλά για να νικήσει στις εκλογές.

Σαφές κι ορμητικό.

Ξανά-μανά

Στον άλλο αντιπολιτευτικό πόλο που πάτησε τα κορδόνια του τα προηγούμενα τρία χρόνια, σηκώθηκε χθες ξανά-μανά το γνωστό κύμα μεταξύ Δούκα-Διαμαντοπούλου. Κάτι είπε η Αννα (Open)

ότι δεν τα πάει άσχημα στα δημοσιονομικά η κυβέρνηση, και τα πήρε ο Χάρης, κι απάντησε ότι δεν είναι Πασοκικά πράγματα αυτά.

Και μετά κλήθηκε κι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης να πάρει θέση, και είπε ότι άκουσε με τ’ αυτάκια του την Αννα και δεν είπε ακριβώς αυτό.

Boring

Το μόνο ωραίο στο θέμα ήταν τα αξεσουάρ στα χέρια της Άννας και του Μανώλη.

Σας φιλώ

Η Πυθία