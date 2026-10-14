Τα άνω και τα κάτω των κομμάτων, μπορεί ο Χατζηπαντελής να  βγάλει τις σκιές απ’ τις δημοσκοπήσεις;

Πέφτουν απαλά οι σταγόνες της βροχής σ’ ένα φθινόπωρο που είχε χρόνια να εμφανιστεί. Μαζί με τα πρωτοβρόχια ήρθαν και οι δημοσκοπήσεις, απαλές κι αυτές, καθώς το σκηνικό δεν φαίνεται να έχει αλλάξει και πολύ. Πρώτη η ΝΔ, δεύτερος ο Αλέξης, τρίτο το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, τσίμπησε στην τέταρτη θέση το ΚΚΕ, κι από κάτω ο Βελό. Αυτά δείχνει η Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη για το Action24.

Και η εικόνα από εκεί και κάτω είναι: Ζωή, Καρυστιανού, Αφροδίτη

ενώ εντός Βουλής είναι η Συμμαχία Ελλήνων την οποία στηρίζει ο Ηλ. Κασιδιάρης. Για την τελευταία, η οποία είναι νέα είσοδος στο κομματικό σύμπαν, ο Ζούπης εξήγησε ότι ο ΣΕΔΕΑ έλαβε επιστολή από το εν λόγω κόμμα, ώστε να το συμπεριλάβουν στις μετρήσεις.

Η Opinion έδωσε στην δημοσιότητα τα άνω και κάτω όρια του κάθε κόμματος, και τον μέσο όρο. Δεν είναι κακό.

Πρέσινγκ

Σήμερα-αύριο θα φανεί εάν την ίδια απόφαση πήραν κι άλλοι ερευνητές της κοινής γνώμης καθώς αναμένονται ALCO, MARC και άλλες. Οι δημοσκόποι είναι ζορισμένοι, καθώς από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη τους ασκήθηκε έντονη κριτική τόσο για την συχνότητα με την οποία βγάζουν έρευνες, όσο και για μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Στελέχη πρώτης γραμμής όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, και ο ίδιος ο Πρόεδρος, έκαναν μπαράζ δημοσίων εμφανίσεων με υπαινιγμούς για την σκοπιμότητα τόσων πολλών δημοσκοπήσεων, ενώ περιέργως αγνόησαν ότι αυτές τις παραγγέλνουν τα ΜΜΕ και σε προεκλογική περίοδο, με νέα κόμματα να εμφανίζονται, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είναι αυξημένο. Το πασοκικό πρέσινγκ εντάθηκε άμα τη εμφανίσει της ΕΛΑΣ του Αλέξη, η οποία τους αποκαθήλωσε από την δεύτερη θέση όπου βρέθηκαν κοινοβουλευτικά εξαιτίας της αποχώρησης βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Way Out

Την ίδια στιγμή, στον αέρα υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για μια συγκεκριμένη εταιρεία (Interview) προς το ΕΣΡ, και τα κόμματα. Εδώ το μαντείο προσφέρει χρησμό: να αναλάβει ο ΣΕΔΕΑ. Στον ΣΕΔΕΑ υπάρχει η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου Δημοσκοπήσεων με επικεφαλής τον Θεόδωρο Χατζηπαντελή,

καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η ομάδα του κ. Χατζηπαντελή έχει την δυνατότητα, και την τεχνογνωσία να ελέγξει ώστε να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Γιατί αν πάμε μέχρι τις κάλπες με σκιές επάνω από τις δημοσκοπήσεις θα πέσει πολύ κλάμα το βράδυ των εκλογών, στην πραγματική μέτρηση βούλησης της κοινής γνώμης.

Impact

Δημοσκοπήσεις για την αποπομπή της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, κι ας απέχουν μόλις είκοσι μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Το επιτελείο του Προέδρου Τραμπ και ο Ρούμπιο, αποφάσισαν να μην αφήσουν το θέμα να σέρνεται μέχρι τότε, καθώς οι μια-δυο ερωτήσεις αμερικανικών ΜΜΕ θα γίνονταν με βεβαιότητα δέκα-δεκαπέντε. Το ‘σκότωσαν’ πριν μεγεθυνθεί. Ήδη «έκλεβε» προσοχή από τις εξαγγελίες στην οικονομία και την υπόλοιπη ατζέντα των Ρεπουμπλικανών, που κινδυνεύουν να χάσουν την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το ερώτημα είναι εάν τώρα θα σταματήσει ο τυφώνας.

Το στυλ

Ολ’ αυτά είναι κάπως και για τους τύπους βέβαια, αφού το μοντέλο διακυβέρνησης Τραμπ δεν ασχολείται και πολύ με τα θεσμικά. Αυτή την στιγμή υπάρχουν περίπου 100 πρεσβείες των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο χωρίς πρέσβη. Μεταξύ αυτών και το Βερολίνο! Εδώ και δύο χρόνια χρέη πρέσβη εκτελεί ο επιτετραμμένος Άλαν Μέτζερ. Όπως εξήγησε μάλιστα ο έμπειρος ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον (Σκαι) Μιχ. Ιγνατίου, και η ίδια η Κίμπερλυ ήρθε στην Ελλάδα για τους λάθους λόγους. «Ηθελαν να την στείλουν κάπου μακριά από τον γιο του Τραμπ με τον οποίο είχε σχέση, και το Μαρ-α-Λάγκο».

Η ίδια η διπλωματία σε ευαίσθητες αποστολές των ΗΠΑ την περίοδο Τραμπ ανά τον κόσμο ασκείται από μέλη της οικογένειας, όπως ο γαμπρός Κούσνερ.

Τι αλλάζει

Περίπτωση ανάκλησης πρέσβη των ΗΠΑ είναι σπάνια, αλλά https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1769649/prin-tin-gilfoil-oi-amerikanoi-presveis-pou-ksilothikan-sto-parelthon-me-synoptikes-diadikasies έχει ξανασυμβεί. Το 2011, ήταν η Σίνθια Στρουμ που παραιτήθηκε από το Λουξεμβούργο μετά από καταγγελίες πάλι για οικονομικά.

Βέβαια το σημαντικό δεν είναι αν αλλάζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, αλλά η πολιτική και οι συνέργειες. Θυμίζω εν προκειμένω ότι ο Κάθετος Διάδρομος, δρομολογήθηκε στην περίφημη συνάντηση του Ζαππείου, (6η υπουργική σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), η οποία έγινε 6 και 7 Νοεμβρίου 2025. Δεν ήταν έργο της Κ. Γκίλφοϊλ, η οποία έδωσε τα διαπιστευτήριά της μόλις δύο ημέρες νωρίτερα (4 Νοεμβρίου) στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τασούλα.

Εκεί έγινε κι ένας ωραίος διάλογος.

Τα μέλια και ο γάμος

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ήρθα στην Ελλάδα το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά;

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω Αρχαία Ελληνορωμαϊκή Ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών, στο UC Davis, με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Σπυριδάκης.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι

Στίγμα

Το πόσο σημαντική είναι η γεωπολιτική αξία της Ελλάδας στην περιοχή, φαίνεται από την ανησυχία προσωπικοτήτων όπως ο αγαπημένος Jake Sotiriadis, https://www.newsbomb.gr/manteio/story/1768775/ligo-roympio-akoma-koitas-mesa-apo-to-kranos-kai-feygei-o-pyravlos-to-kouiz-tis-neas-dimokratias

πρώην Επικεφαλής Στρατηγικών Προβλέψεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Ο Jake έκανε δυνατή ανάρτηση.

Farewell

Αποχαιρετώ την Κίμπερλι με μια δόση νοσταλγίας.

Έφερε μια αντισυμβατική λάμψη στην πόλη και το γκρίζο πόστο, που θα λείψει.

Σας φιλώ

Η Πυθία