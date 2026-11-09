O bully της γειτονιάς και το γαλλικό πλοίο, Ο Μάριος τρέχει μαραθώνιο ενώ ο ΓΑΠ προτιμά Muay Thai

Η ανάσα κρατημένη για το γαλλικό πλοίο που θα αποπλεύσει σήμερα από το Ηράκλειο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ερευνών για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας. Δεν θα’ πρεπε. Το καλώδιο θα ποντιστεί σε ελληνοκυπριακά νερά. Όμως ο bully της γειτονιάς είναι εδώ και μέχρι στιγμής δεν έχει πατηθεί κάτω ανελέητα ώστε να μαζευτεί. Το σαββατοκύριακο κυριάρχησε το σκωτσέζικο ντους: εμείς κηρύξαμε Navtex στα νερά μας και ο bully anti-navtex σε τμήμα των νερών μας. Και μετά, αιφνιδίως, πέταξε ένα «το θέμα θεωρείται λήξαν», ο Φιντάν και έκτοτε βρισκόμαστε στο γκρι. Έγινε ενημέρωση από τους Γάλλους στην Τουρκία; Υπήρξε άλλου τύπου διπλωματική ενέργεια; Τι έπαθε ξαφνικά ο Φιντάν; Γιατί ο Άγγελος Συρίγος υποστηρίζει (Mega) ότι υπάρχουν πιθανότητες για Κάσο Ν2, με εμπλοκή τουρκικών πλοίων, αλλά όχι θερμό επεισόδιο; Εμάς μας καίει το καλώδιο, ενώ η γειτονιά κάθεται στα κάρβουνα επίσης, καθώς ο Ισραηλινός Πρόεδρος Χερτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Αίζενκοτ και όχι στο πρώτο κόμμα του Νετανιάχου. Την ίδια στιγμή στις ΗΠΑ όλοι είναι ακόμα παγωμένοι από το αποτέλεσμα των εκλογών. Και του Τραμπ, αλλά και των Δημοκρατικών γιατί πίσω απ’ τις χαρές υπάρχει αβεβαιότητα για την συνέχεια. Είναι αυτό το σκηνικό κατάλληλο να δοθεί ένα καλό μάθημα στον bully της γειτονιάς, ή όχι;

Στο Δουβλίνο

Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε Αθήνα μετά από ένα πολύ γεμάτο ΠΣΚ σε Καλαμάτα και Σέρρες. Θα μείνει λίγο εντός, μέχρι την Πέμπτη που πάει Δουβλίνο για δύο πράγματα: την Πέμπτη έχει Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC), ενώ την Παρασκευή άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Στην πρώτη μετέχουν καμιά 50αριά ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου, δηλαδή οι 27 της ΕΕ, όλα τα δυτικά Βαλκάνια, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, τα μικροκράτη τύπου Σαν Μαρίνο, αλλά και χώρες που θέλουν πολύ να μπουν όπως Ουκρανία, Γεωργία Αζερμπαϊτζάν και, εδώ είμαστε και Τουρκία. Το πλοίο θα έχει ήδη βγει λογικά μέχρι τότε. Όλοι αυτοί, και ο Καναδάς, θα δειπνήσουν μαζί στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας.

Ταχύτητες

Πριν πάρει ξανά την βαλίτσα ο Κυριάκος πήρε μια καλή ανάσα η οποία και τι δεν είχε: αγωνιστικά αυτοκίνητα

Λιτανεία και ιερά κειμήλια

Αλλά και ανακαινισμένο χιονοδρομικό στα Λαϊλιά. Ο Πρωθυπουργός κατέπνιξε μια φάση «και χιόνια θα σας φέρουμε»

αλλά είναι σαφές πως αυτή η φάση δεν αργεί. Στην περιοδεία στας Σέρρας δεν κούνησαν ρούπι από δίπλα του οι βουλευτές Χατζηβασιλείου, Αραμπατζή και Λεονταρίδης, ενώ πουθενά δεν εμφανίστηκε ο άλλος βουλευτής του νομού, Κώστας Καραμανλής.

Παρουσίες

Ο Κυριάκος δεν έκανε εμφάνιση φέτος στον κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας καθώς ήταν είπαμε σε λιτανεία στις Σέρρες. Ούτε ο Αλέξης που μόλις γύρισε από Παρίσι και σήμερα είναι Γιάννενα, ούτε ο Ανδρουλάκης. Πήγε όμως πιστός μαραθωνοδρόμος ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους

πολύ περήφανος που τερμάτισε και φέτος. Ο Μάριος που είναι αυθεντικός αθλητικός τύπος, και είναι fit για την Ανατολική Αττική, το γιόρτασε μια οικογενειακή φωτό στο Καλλιμάρμαρο.

Δεν παίζεται

Ψάχνοντας να βρω πολιτικούς μαραθωνοδρόμους ομολογώ ότι βρήκα τον εαυτό μου να ψάχνει για τον ΓΑΠ. Τον βρήκα, αλλά όχι στην Μαραθώνος. Ήταν Αρχαία Ολυμπία στην οποία ως Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, καλωσόρισε τους νέους αθλητές στην τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Νέων Muay Thai (Μουάι Τάι) της IFMA.

Περίπου 800 νέοι αθλητές από πάνω από 60 χώρες βρίσκονται σήμερα που μιλάμε στην Ηλεία. Όπως είπε ο Γιώργος Παπανδρέου

«κάποιοι έρχονται από τόπους που ζουν τον πόλεμο. Εδώ ανεβαίνουν στο ίδιο ρινγκ, ως ίσοι. Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, αθλητές έρχονταν εδώ για να αγωνιστούν στην πυγμαχία και στο παγκράτιο. Στην Ταϊλάνδη, γενιές μαχητών διαμόρφωσαν το Μουάι Τάι. Τώρα οι δύο παραδόσεις συναντιούνται στην Ολυμπία».

Το Μουάϊ Τάι είναι Ταϊλανδέζικη πυγμαχία.

Όταν δημιουργήθηκε ο πρώτος στρατός της Ταϊλάνδης το 1238 (τότε Σιάμ), υπήρχε η ανάγκη προστασίας από τους bully γείτονες. Οι στρατιώτες είχαν διδαχθεί μάχη σώμα με σώμα και πώς να χρησιμοποιούν όπλα, καθώς και το πώς να χρησιμοποιούν ολόκληρο το σώμα ως όπλο. Η εκπαίδευσή τους είναι αυτό που τελικά εξελίχθηκε σε Μουάι Τάι και Κράμπι Κραμπόνγκ.Οι πολεμικές τέχνες ρίζωσαν στον πολιτισμό και ακόμα και βουδιστές μοναχοί, αλλά και η υψηλή κοινωνία, εκπαιδεύονταν. Πίστευαν ότι οι καλοί πολεμιστές γίνονται γενναίοι ηγέτες και αυτό θα τους προετοίμαζε ως μελλοντικούς κυβερνήτες του βασιλείου.

Πολύ μπροστά ο ΓΑΠ, δεν το συζητώ.

Διαβολοβδομάδα για τον Μπένι

Μερικοί Πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ προτιμούν τις πολεμικές τέχνες. Άλλοι είναι πιο ιντελεκτουέλ. Ο Μπένι, κατά κόσμο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει μπροστά του μια διαβολοβδομάδα με δύο καυτές δημόσιες εμφανίσεις. Η πρώτη είναι σήμερα για να παρουσιάσει το βιβλίο του Νίκου Χριστοδουλάκη και η άλλη αύριο το βιβλίο των Featherstone και Παπαδημητρίου. Το πρώτο είναι το : «Μετά τα μνημόνια- Οι χαμένες ευκαιρίες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Παπαζήση" και θα μιλήσουν επίσης η Φαίη Μακαντάση, διευθύντρια ερευνών διαΝΕΟσις, ο Μιλτιάδης Νεκτάριος και ο συγγραφέας. Το δεύτερο είναι to: «Στο μάτι του κυκλώνα: Έλληνες Πρωθυπουργοί και η διαχείριση της οικονομικής κρίσης (2009–2019)», δηλαδή μέχρι και τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις ΜΙΕΤ. Ο Βενιζέλος δοκιμάστηκε σκληρά μετά το μάλωμα που του έκανε ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης, αλλά δεν μασάει.

Εννοείται θα είμαι παντού.

Σας φιλώ

Η Πυθία