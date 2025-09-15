Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

Κατηγορείται ότι έριξε δυο κουτουλιές σε έναν εκ των δύο αστυνομικών. Το τι έγινε, πώς έγινε και γιατί έγινε θα τα δείξει η… υπηρεσία.

Και φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ακούσουμε και την πλευρά του Γιάννη Μάλαμα, γιατί μέχρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές είχαμε ακούσει μόνο την πλευρά της αστυνομίας.

Διάβασα την είδηση στα ΜΜΕ. Και μου έκανε εντύπωση ότι το όνομα του Γιάννη Μάλαμα ή γιου του Σωκράτη Μάλαμα, βγήκε στη φόρα άμεσα.

Με τη σύλληψη του. Μαζί και ρεπορτάζ όπως τι έλεγε μέσα στο Τμήμα, πως το έλεγε, αν απείλησε τους αστυνομικούς κλπ.

Πλούσιο ρεπορτάζ, με κάθε λεπτομέρεια, όχι αστεία… Σκέφτηκα πως πριν λίγες μέρες ένας «γιος γνωστού επιχειρηματία» που έκανε κόντρες, εμβόλισε έναν αστυνομικό… Που όπως και να το κάνεις, είναι λιγάκι πιο σοβαρό από το να ρίξεις δυο κουτουλιές. Αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει πως λειτουργεί το σύστημα.

Ο Γιάννης Μάλαμας κρεμάστηκε στα μανταλάκια, σε χρόνο dt. O γιος του επιχειρηματία, έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμη δεν έχουμε μάθει το όνομα του. Ούτε το όνομα του μπαμπά του.

Όπως πρόσφατα και το όνομα του γιου του υπουργού που συνελήφθη γιατί πάνω του κάποια… πολεμοφόδια. Όπως παλιότερα και άλλοι γιοι υπουργών και επιχειρηματιών που προστατεύτηκαν και από το Νόμο και από το «σύστημα». Αυτό που ξέρει πάντα ποιους πρέπει να προστατεύει και ποιους μπορεί χωρίς πρόβλημα να ρίχνει βορά στα θηρία.

Το τι έκανε πραγματικά ο Μάλαμας και πόσο θα τιμωρηθεί, αν τιμωρηθεί, από τους δικαστές και τους εισαγγελείς θα το μάθουμε στο μέλλον. Τα ονόματα των ανθρώπων του «συστήματος» και των γιων τους που πολλές φορές κάνουν ό,τι γουστάρουν δεν θα τα μάθουμε ποτέ.

Βλέπεις, ο μπάρμπας στην Κορώνη ζει και βασιλεύει. Μαζί με τον ραγιαδισμό αυτής της χώρας.