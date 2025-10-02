Τι θα γίνει αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι…

Ο Ρούτσι είναι αποφασισμένος να πάρει αυτό που ζητάει

Νίκος Συρίγος

Τι θα γίνει αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι…

Νίκος Συρίγος
Κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει, είναι πια πολύ κρίσιμη για τον Πάνο Ρούτσι. Κι αυτό δεν αλλάζει όσο και αν η σαπίλα των «τρολ» του διαδικτύου, αμφισβητούν ακόμη και ότι ο τραγικός πατέρας κάνει απεργία πείνας.

Έχουμε καταλάβει εδώ και δυόμιση χρόνια ότι ο λογαριασμός μας με τα τέρατα ήταν, είναι και θα παραμείνει ανοικτός, μέχρι και ο τελευταίος (και) από δαύτους να βρεθεί και να λογοδοτήσει για όλα αυτά που γράφει πίσω από ένα προφίλ… Όλα όταν πρέπει, όπως πρέπει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ο Πάνος Ρούτσι. Και η κατάσταση της υγείας του.

Αυτή που δεν μπορεί να περιμένει την… κατάργηση του άρθρου 86 ή έστω το να βρεθεί ένας ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ λειτουργός που αν μην τι άλλο δεν θα εμποδίσει την προσπάθεια να βγει η αλήθεια στο φως για τα Τέμπη.

Ο Ρούτσι είναι πια σε οριακή κατάσταση. Και η απόφαση του να το πάει μέχρι τέλους στη μνήμη του αδικοχαμένου γιου του, δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν από όλους αυτούς που κοροϊδευαν και κοροϊδεύουν τους γονείς, να πιστεύει ότι θα κάνει πίσω.

Ο Ρούτσι είναι αποφασισμένος να πάρει αυτό που ζητάει. Αυτό που θα του δώσει επιτέλους μια απάντηση. Αυτό που όλοι λένε ότι είναι δίκαιο και σωστό αλλά ουδείς του το δίνει…

Ο Ρούτσι είναι στο Σύνταγμα, λίγα μέτρα από εκεί που κάθονται όλοι αυτοί που του… συμπαραστέκονται στα λόγια αλλά δεν έχουν καν την ευθιξία να πάνε να του σφίξουν το χέρι και δεν θα φύγει μέχρι να πάρει αυτό που θέλει. Οι κανονικοί άνθρωποι, όλοι αυτοί που πέρασαν και περνούν από την σκηνή της ανθρωπιάς, της αλήθειας και της δικαιοσύνης, παρακαλούν τον Θεό να γίνει το θαύμα και ο τραγικός πατέρας να φύγει όρθιος και νικητής στον αγώνα που δίνει…

Όσο όρθιος και νικητής μπορεί να είναι ένας πατέρας που έχασε το παιδί του και παλεύει για τα αυτονόητα.

Τα τέρατα ψάχνουν να βρουν τι θα γράψουν για να δικαιολογήσουν το κακό.

Έκαστος στο είδος του…

