Το 20χρονο κορίτσι που έκανε την Ευρώπη να κλάψει, απαιτεί απαντήσεις

Η Ντανάι Τζέσικα είναι ένα κορίτσι 20 ετών. Στα 18 χρόνια της είδε τη μάνα της να δολοφονείται από τον πατέρα της με 17 μαχαιριές. Η Ενκελέιντα, μάνα της Τζέσικα, τα είχε κάνει όλα σωστά: Είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγο της και εν συνεχεία δολοφόνο της, στις αρχές, όχι μία αλλά τρεις φορές, λάμβανε τα μέτρα της και ήθελε να ζήσει. Δεν τα κατάφερε. Έφυγε στη μέση του δρόμου. Και άφησε πίσω της τα παιδιά της.

Η Τζέσικα μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανε όλη την Ευρώπη να κλάψει για όσα βιώνουν οι γυναίκες στη χώρα μας. Γυναίκες που τα κάνουν όλα σωστά και όμως δεν καταφέρνουν να αποφύγουν το θάνατο. Η Τζέσικα χωρίς να το θέλει έγινα πια μάνα για τον ανήλικο αδελφό της. Παλεύει για τη ζωή της και για τη ζωή ενός ακόμα παιδιά. Στα 20 χρόνια της… Η Τζέσικα δεν πήγε όμως στην Ευρωβουλή μόνο για να κλάψει ή να πει την ιστορία της. Πήγε για να πάρει απαντήσεις. Γιατί η μάνα της που τα έκανε όλα σωστά, όπως λένε οι αρχές, δεν μπόρεσε να ζήσει; Μαζί η Κυριακή, η Γαρυφαλλιά, η Ελένη… Όλες. Γιατί στην Ελλάδα του 2026 η γυναίκα είναι υποψήφιο θύμα; Γιατί ενώ όλοι λένε ότι λαμβάνουν μέτρα τα μόνα μέτρα που είναι σίγουρα για τα κορίτσια που πέφτουν πάνω σε νταήδες είναι τα δυο κάτω από τη γη; Γιατί δεν αλλάζει η κοινωνία και τα μυαλά κάποιων εκεί έξω; Χίλια γιατί είχε το κορίτσι και ανάθεμα αν θα της απαντήσει κανείς εδώ χάμω… Ούτε καν αυτοί που έκλαψαν.

