Ευρωβουλή: Ρίγη συγκίνησης σε εκδήλωση με μητέρες δολοφονημένων γυναικών

Συγκλονιστικές στιγμές στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας Left, Κώστας Αρβανίτης, διοργάνωσε εκδήλωση σχετικά με το φαινόμενο τις δολοφονίες γυναικών στην Ελλάδα.

Μέσα σε έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, η εκδήλωση ανέδειξε τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τους αριθμούς και έφερε στο προσκήνιο τα κενά στη νομοθεσία και την απουσία ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης.

Η εκδήλωση σημαδεύτηκε από τις ομιλίες συγγενών θυμάτων, μεταξύ των οποίων η μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη, η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, καθώς και οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη.

«Η πολιτική οφείλει να έρθει στο ύψος των απαιτήσεων και να δώσει λύσεις πέρα από μικροκομματικές ή άλλες σκοπιμότητες», ανέφερε ο Κώστας Αρβανίτης, τονίζοντας ότι οι δολοφονίες αυτές δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά αποτέλεσμα ανισοτήτων, ανοχής και αποτυχιών στην πρόληψη και προστασία.

Καθοριστική στιγμή ήταν η παρέμβαση της Τζέσικα (Στεφανία) Ντανάι, της οποίας η μητέρα δολοφονήθηκε από πρώην σύντροφό της, καθώς είναι ένα πρόσωπο που δεν είχε μιλήσει ποτέ ξανά δημόσια για την τραγωδία που βίωσε, καθώς και το πώς αναγκάστηκε «να μεγαλώσει γρήγορα», αφού ανέλαβε τη φροντίδα του τότε ανήλικου αδελφού της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρούσα ήταν και η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη, η οποία έλαβε τον λόγο για μια σύντομη παρέμβαση και φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη όταν μίλησε τόσο για την κακοποίηση που έχει δεχτεί η ίδια, αλλά και για τους κινδύνους που νιώθει για τη μικρή της κόρη.

Η εκδήλωση δεν έγινε χωρίς πολιτικό πλαίσιο, αφού ο Κώστας Αρβανίτης ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κ. Αρβανίτης είπε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι η αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ένταξή του στην έκθεση για το τρέχον έτος. Η Έκθεση αναμένεται να τεθεί προς ψηφοφορία στην Επιτροπή LIBE τον Μάρτιο του 2026 και στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2026.

Είναι ενδεικτικό ότι η Έλενα Κουντουρά, Ευρωβουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής FEMM, τόνισε ότι η δολοφονία μιας γυναίκας είναι η πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι η Ευρώπη οφείλει να την αναγνωρίσει νομικά για να επιτραπεί η πρόληψη και η προστασία των θυμάτων. Υπογράμμισε ότι η έλλειψη ενιαίου ευρωπαϊκού ορισμού οδηγεί σε υποκαταγραφή και ατιμωρησία, ενώ η σωστή καταγραφή και η συλλογή στοιχείων είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης.

Οι μαρτυρίες και οι ομιλίες των ειδικών ανέδειξαν κοινό μοτίβο: ατιμωρησία, καθυστερήσεις, θεσμικά κενά και κοινωνική ανοχή που συνοδεύει τις υποθέσεις έμφυλης βίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης θεσμικοί εκπρόσωποι, νομικοί και ειδικοί επιστήμονες, που έριξαν φως στη διαρθρωτική διάσταση του φαινομένου και στις προκλήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και στην προστασία των θυμάτων.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί ευρωβουλευτές, όπως η Ελεονώρα Μελέτη (ΝΔ/ ΕΛΚ), ο Σάκης Αρναούτογλου (S&D/ΠΑΣΟΚ), η Μαρία Ζαχαρία (Mη εγγεγραμμένη/Πλεύση Ελευθερίας) και ο Λουκάς Φουρλάς (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ). Παρόντες ήταν επίσης ξένοι ευρωβουλευτές, αλλά και στελέχη της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την εκδήλωση παρακολούθησε και ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, ο οποίος είχε διαγραφεί από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν από περίπου έναν μήνα, όταν ενεπλάκη σε βίαιο περιστατικό με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο.

Η εκδήλωση είχε τίτλο «Γυναικοκτονίες: 8+1 Ιστορίες και το Αίτημα για Νομική Αναγνώριση» πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, και διοργανώθηκε σε συνεργασία του Κώστα Αρβανίτη με τον Οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».

Στην εκδήλωση μίλησαν συγγενείς θυμάτων, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές πτυχές και συνέπειες που έχουν τέτοια εγκλήματα, ενώ ομιλήτριες ήταν η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε.τ. Ξένη Δημητρίου, η ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά, η καθηγήτρια Εγκληματολογίας Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, και η ιστορικός Μαρία Ρεπούση.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους συγγενείς των θυμάτων