Πριν από λίγες μέρες ήρθε η πρώτη έκπληξη από το κανάλι καθώς ανακοίνωνε επίσημα ότι η Σάσα Σταμάτη θα αναλάβει ρόλο coach στο νέο ριάλιτι του Alpha.

Ποιος θα το περίμενε, όμως, πως μετά την πρόσφατη παρουσία του στην τηλεόραση μέσα από το The Bachelor, ο Παναγιώτης Βασιλάκος θα αναλάμβανε την παρουσίαση ενός ακόμα ιδιαίτερα δυνατού χαρτιού του Alpha, του Battle of the couples!

