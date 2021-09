The Voice: Η φωνή που θα σε κάνει να γυρίσεις!

The Voice: Πρεμιέρα το Σάββατο 18/9 στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

«Παρασκευή πρωί» ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε τη μεγάλη απόφαση και βρέθηκε στην οικογένεια του The Voice of Greece και στο πλευρό των πιο επιτυχημένων coaches. «Θα μαι εδώ» υπόσχεται στους ερμηνευτές της ομάδας του γιατί ξέρει ότι το «μαζί σου» έχει τη μεγαλύτερη σημασία για κάποιον που βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Θα το κάνει μένοντας πιστός στην αγαπημένη «Αθήνα του» και στο ελληνικό και όχι μόνο ρεπερτόριο. Μήπως ο φετινός νικητής θα έχει στο πλευρό του τον «νέο» του The Voice;

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Μπορεί ο Πάνος Μουζουράκης να δηλώνει «μπερδεμένος» όμως ξέρει πολύ καλά το στόχο του για αυτή τη σεζόν και δεν είναι άλλος από τη νίκη! Ήταν «κάποτε» πριν από έξι χρόνια όταν ο coach κατάλαβε πως ήταν «ζήτημα χρόνου» να βρεθεί στην ομάδα του The Voice of Greece έχοντας δίπλα του την καλύτερη παρέα. «Αυτή είναι η ζωή» και είναι γεμάτη υπέροχες εκπλήξεις. Λέτε φέτος η μεγάλη έκπληξη να έρθει από τη δική του ομάδα;

Ο Πάνος Μουζουράκης

Όσες «αποχρώσεις» κι αν σκεφτείς η «Number One» είναι σίγουρα αυτή της Έλενας Παπαρίζου. Η περσινή νικήτρια coach του The Voice of Greece γνωρίζει πολύ καλά πως δεν υπάρχει κανένα «αδιέξοδο» μπροστά σου όταν ξέρεις «για ποια αγάπη» μιλάς. Άλλωστε μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη αγάπη για τους διαγωνιζόμενους από τη μουσική που μας ενώνει και μας παθιάζει; Μήπως φέτος η coach με τη δυναμική που έχει αποκτήσει κάνει το… double;

Η Έλενα Παπαρίζου

«Ήρθε» στο The Voice of Greece πριν από έξι χρόνια και απέδειξε πως είναι ένας «υπεράνθρωπος» που αφοσιώνεται σε ό,τι αναλαμβάνει. Έχοντας ήδη μία νίκη στην τέταρτη σεζόν ο Σάκης Ρουβάς φέτος είναι «στα καλύτερά του» και όταν λέει «πάρε με αγκαλιά» δεν υπάρχει περίπτωση να του αντισταθεί κανείς. Σίγουρα έχει βάσιμες ελπίδες φέτος να μην του αντισταθεί ούτε η νίκη!

Ο Σάκης Ρουβάς

Συντονίσου για την πρεμιέρα το Σάββατο 18/9 στις 21.00 στον ΣΚΑΪ στο Νο1 μουσικό talent show της ελληνικής τηλεόρασης!

Εσένα ποιος θα σε κάνει να γυρίσεις;

