Beverly Hills 90210: Πέθανε o αγαπημένος πρωταγωνιστής της σειράς, Joe E. Tata

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο - Πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Joe E. Tata που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του '90, Beverly Hills 90210

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο ηθοποιός Joe E. Tata, που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Nat στο Beverly Hills 90210.

Ο συμπρωταγωνιστής του στην αγαπημένη σειρά, Ian Ziering, ανακοίνωσε τον θάνατό του στο Instagram. Υπενθυμίζεται ότι ο Joe E. Tata έπαιζε τον τον ιδιοκτήτη του Peach Pit.

https://www.instagram.com/p/ChsG7TirHFW

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το 2018, ο Tata είχε διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ, και για τον λόγο αυτό η κόρη του, Kelly, είχε ξεκινήσει λογαριασμό στο Go Fund Me, προκειμένου να τον βοηθήσει οικονομικά.

Ο Tata γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1936 και στην αρχή της καριέρας του είχε ερμηνεύσει ρόλους στο General Hospital, στο The Outer Limits και στο Mister Roberts.

Στην τηλεόραση η καριέρα του άνθισε τη δεκαετία του ’70 και του ’80 – εμφανίστηκε σε πολλές αστυνομικές σειρές όπως Mannix, Adam-12, The F.B.I. και The Streets of San Francisco – αλλά έγινε πραγματικά γνωστός με τη συμμετοχή του στην εμβληματική σειρά Beverly Hills 90210, ως ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του Peach Pit όπου και παρέμεινε για 10 σεζόν.