«Save your Planet»: Η πρώτη σειρά 3D animation που έγινε στην Ελλάδα έρχεται στην ΕΡΤ

Η σειρά «Save your Planet» κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου

Η βραβευμένη σειρά animation Save your Planet έχει οικολογικό-εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες

Η πολυβραβευμένη σειρά Save your Planet αρχίζει να προβάλεται από τις 8 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την ΕΡΤ (την ΕΡΤ-2 συγκεκριμένα) και την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤflix.



Πρόκειται για την πρώτη σειρά 3D animation που έγινε στην Ελλάδα, με δημιουργό τον Τάσο Κότσιρα και εταιρεία παραγωγής τη Nurbs productions. Έχει οικολογικό-εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες.



Με όμορφο και διασκεδαστικό τρόπο, η σειρά παρουσιάζει τα σημαντικότερα οικολογικά προβλήματα της εποχής μας και δείχνει απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής και την καθημερινότητά μας που ενισχύουν την οικολογική μας συνείδηση και μπορούν να έχουν αθροιστικά πολλαπλάσιο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.



Το Save the Planet έχει επιλεγεί και βραβευθεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το ANNECY στην Γαλλία (γνωστό ως τα Όσκαρ του animation) και τα GOLDEN PANDA AWARDS στην Κίνα, ενώ προβάλλεται ήδη από Broadcasters και Streaming platforms σε όλον τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αμερική).



Η σειρά είναι κομμάτι του cross platform project Save your Planet, που περιλαμβάνει: δυο σειρές animation, application, αλλά και τα παιδικά βιβλία, «Τα παιδιά σε αποστολή για να σώσουν την θαλάσσια ζωή» και «Τα παιδιά σε αποστολή για να σώσουν τον πλανήτη ξεκινώντας όμως πρώτα από το ίδιο τους το σπίτι». Στόχος µας, κάθε πολίτης κοινωνός της ιδέας να «σώσει τον πλανήτη». Τα παιδιά είναι το µέλλον, τα παιδιά θα σώσουν τον πλανήτη!

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@saveyourplanet.eu



