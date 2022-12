Τα 130 λεπτά που άλλαξαν το σύγχρονο σινεμά

Αυτή η ταινία είναι όλα, πάντα και παντού και δικαίως άλλαξε το πώς βλέπουμε τα πράγματα στη μεγάλη οθόνη

Υπάρχουν κάποιες ταινίες που αφήνουν βαθιά ρωγμή μέσα σου. Που τις βλέπεις και ο σπόρος τους ξεκινάει από τα μάτια σου, πάει εγκέφαλο, στρογγυλοκάθεται και μετά απλώνει κλαδιά μέχρι την καρδιά. Αυτό είναι το Everything Everywhere All At Once.

