Βαγγέλης Περρής για Κατερίνα Καινούργιου: «Ανατριχιαστικά κακή στην ενημερωτική της παρέμβαση»

Ο Βαγγέλης Περρής σχολίασε την τηλεοπτική επικαιρότητα με τον δικό του τρόπο χωρίς να μασήσει τα λόγια του.

«Για μένα η φετινή ήταν μία εκπληκτική χρονιά. Ευχαριστώ τον Θεό και όλους τους ανθρώπους που συνεισέφεραν σε αυτό. Δεν μου έχει λείψει καθόλου το να βγαίνω μπροστά από την κάμερα, γιατί νιώθω αμήχανα. Μου αρέσει να είμαι δημιουργικός, να μοντάρω, να επιμελούμαι», δήλωσε αρχικά ο Βαγγέλης Περρής.

Όταν ρωτήθηκε για τη δημοσιογραφική κάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών, ο Βαγγέλης Περρής είπε: «Πιστεύω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι λάθος. Έχουμε ένα συνταρακτικό γεγονός κι εμείς ξαφνικά το μικραίνουμε. Είδαμε παρουσιαστές να συρρικνώνουν το δράμα, να βγαίνουν από τα ρούχα τους συζητώντας για τους εαυτούς τους».

Στη συνέχεια σχολίασε τα τηλεοπτικά προγράμματα Survivor All Star και My Style Rocks λέγοντας: «Το Survivor και το My Style Rocks μάς δίνουν πάντα υλικό. Είναι ακριβώς οι ίδιες εκπομπές, με συνεχείς τσακωμούς. Δίνονται ρόλοι και τους παίζουν χειρότερα κι από το Bachelor. Ειδικά το My Style Rocks είναι ένα δυσάρεστο προϊόν που… σέρνεται, δεν ταιριάζει σε κανέναν κανονικό άνθρωπο».

Φυσικά δεν έλειψε ο σχολιασμός για την παρουσιάστρια: «Η Κατερίνα Καραβάτου έχει ανώτερο επίπεδο πολιτισμού από την εκπομπή που παρουσιάζει», διευκρινίζει ο Βαγγέλης Περρής.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος μίλησε με καλά λόγια τόσο για τη Φαίη Σκορδά, όσο και για τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Από την άλλη όμως ήταν κόλαφος για την Κατερίνα Καινούργιου. «Από πλευράς τηλεθέασης ήταν μία ικανοποιητική χρονιά. Από πλευράς ενημερωτικής παρέμβασης ήταν ανατριχιαστικά κακή. Ειπώθηκαν πράγματα που δεν θα κάνουν περήφανους όσους τα βλέπουν μετά από χρόνια για όλες τις μεγάλες υποθέσεις. Σε αυτά τα θέματα δεν χωράει εντυπωσιασμός αλλά ενσυναίσθηση και η ενσυναίσθηση σε οδηγεί στο να κλείνεις το στόμα».