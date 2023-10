Τα νούμερα της πρεμιέρας του «I’ m celebrity get me out of here»

«I’ m celebrity get me out of here»: Το ριάλιτι του ΣΚΑΪ κονταροχτυπήθηκε με τη μυθοπλασία…

Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στη βραδινή ζώνη, έπειτα από την έλευση του ριάλιτι «I’ m celebrity get me out of here». Το νέο πρότζεκτ του ΣΚΑΪ, με παρουσιαστές τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης και φαίνεται ότι κέρδισε ένα μέρος των τηλεθεατών.

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το πρότζεκτ έκανε 12,4% στο σύνολο και 16% στο δυναμικό κοινό κάνοντας τη διαφορά στο πρόγραμμα του Φαλήρου. Στην πρώτη θέση, χθες, βρέθηκε ο «Σασμός» του ALPHA που κράτησε συντροφιά στο 20,7% του συνόλου και στο 20% του δυναμικού κοινού. «Η Γη της Ελιάς», στο MEGA, έκανε 19,5% στο σύνολο ενώ στους τηλεθεατές 18-54 αρκέστηκε στο 10,8%.

Το «Ναύαγιο» του ίδιου καναλιού άγγιξε το 19,2% του συνόλου και το 15% του δυναμικού κοινού, ενώ η «Μάγισσα» του ΑΝΤ1 έκανε 15,2% και 17,9% αντίστοιχα.

Η νέα παραγωγή μυθοπλασίας «Το προξενιό της Ιουλίας» μπόρεσε να συγκεντρώσει 14,2% και 11, σε σύνολο και δυναμικό, κρατώντας ένα μέρος από το lead in που παίρνει από τον «Σασμό».

Η σειρά του ΑΝΤ1 «Ο πρώτος από εμάς» έκανε 7,9% στο σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ για την «Παραλία» της ΕΡΤ1 τα μηχανάκια κατέγραψαν 7% και 6,1%.

Οι «Πανθέοι» του ΣΚΑΪ περιορίστηκαν στο 4,2% και 5,3%, ενώ το «Fame Story» του STAR δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 4,2% και το 5,8%. Η «Φάρμα» με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο έκανε 7,3% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά στο debate, που προβλήθηκε στην ΕΡΤ1, έκανε 6,7% στο σύνολο και 6,3% στο δυναμικό κοινό.