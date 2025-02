Οι τελευταίες φωτογραφίες του Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του μετά από 21 χρόνια

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση του θανάτου του οσκαρικού ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, 95 ετών, και της πανίστριας συζύγου του Μπέτσι Αρακάουα, 63 ετών, ο οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού.

Το ζευγάρι, που ήταν παντρεμένο από το 1991, ζούσε σχεδόν απομονωμένο και φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά, πριν από έναν περίπου χρόνο, τον Μάρτιο του 2024, όταν εμφανίστηκαν σε ένα εστιατόριο στο Νέο Μεξικό, με τον 95χρονο Τζιν Χάκμαν να κρατά το χέρι της συζύγου του για ισορροπία.

Η εμφάνισή τους, σηματοδότησε την πρώτη φορά που εμφανίστηκαν μαζί δημόσια μετά από 21 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά ήταν στα Βραβεία Χρυσής Σφαίρας το 2003 όπου κέρδισε το βραβείο Cecil B. deMille.

Ήταν επίσης μια σπάνια εμφάνιση για τον ίδιο τον σταρ που είχε αποσυρθεί και ο τελευταίος ρόλος του στον κινηματογράφο ήταν δίπλα στον Ray Romano και την Christine Baranski στην κωμωδία Welcome To Mooseport του 2004.

Στις 7 Ιουλίου του ίδιου έτους, έδωσε μια σπάνια συνέντευξη στον Λάρι Κινγκ στην οποία ανακοίνωσε ότι δεν είχε προγραμματίσει νέα κινηματογραφικά έργα και πίστευε ότι η καριέρα του στην υποκριτική είχε τελειώσει.

Χρόνια αργότερα, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του ενώ προώθησε το τρίτο του μυθιστόρημα, Escape From Andersonville το 2008.

Το 2011, ρωτήθηκε από το GQ αν θα επέστρεφε για μία ακόμα ταινία, στην οποία ο Χάκμαν απάντησε: «Αν μπορούσα να το κάνω στο σπίτι μου, ίσως, χωρίς να με ενοχλούν και μόνο ένα ή δύο άτομα».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ουσιαστικά σταμάτησε την υποκριτική λόγω του σοβαρού στρες που υπέστη, το οποίο έγινε υπερβολικό για να το χειριστεί αφού άρχισε να έχει προβλήματα με την καρδιά του.

Δεν είχε μείνει εντελώς μακριά από τη βιομηχανία, ωστόσο, καθώς έχει αφηγηθεί δύο ντοκιμαντέρ του Σώματος Πεζοναυτών: The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima (2016) και We, The Marines (2017).

Ο Χάκμαν χώρισε από την πρώτη του σύζυγο, Φέι Μαλτέζ, το 1986, αφού πέρασαν 30 χρόνια μαζί και απέκτησαν τρία παιδιά.

Πέντε χρόνια αργότερα, πντρεύτηκε την κατά 30 χρόνια μικρότερη του Μπέτσι Αρακάουα.