Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός Τζιν Χάκμαν μαζί με τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους

Ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν βρέθηκε νεκρός, μαζί με τη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους στη Σάντα Φε.

Ο 95χρονος ηθοποιός και η 63χρονη πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα ήταν παντρεμένοι από το 1991. Μαζί τους νεκρό βρέθηκε και το κατοικίδιό τους.

Ο ηθοποιός Gene Hackman φτάνει με τη σύζυγό του, Betsy Arakawa, για την 60ή ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών στο Beverly Hills, Καλιφόρνια (2003) AP Photo/Mark J. Terrill

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό το απόγευμα της Τετάρτης (26 Φεβρουαρίου) μαζί με το κατοικίδιό τους, επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Adan Mendoza, ο οποίος αν και δεν ανακοίνωσε την αιτία θανάτου, ούτε είπε πότε μπορεί να πέθανε το ζευγάρι, όταν ρωτήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο Χάκμαν είχε μόλις κλείσει τα 95 του χρόνια στα τέλη Ιανουαρίου. Ήταν γνωστός για την απομόνωσή του, καθώς είχε να πρωταγωνιστήσει σε ταινία από το 2004.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια στις 30 Ιανουαρίου 1930, ο ηθοποιός είχε καταταγεί στο στρατό αφού είπε ψέματα για την ηλικία του στα 16, υπηρετώντας για τεσσεράμισι χρόνια.

Αφού επέστρεψε στην Καλιφόρνια μετά τη στρατιωτική του θητεία, αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική αφού έζησε για λίγο στη Νέα Υόρκη.

Ο ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γνωστός όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία "Bonnie and Clyde" το 1967, ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από αγαπημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως το "Superman", το "The French Connection" και το "Get Shorty".

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Το 2004, όμως, ανακοίνωσε ότι είχε τελειώσει με την ηθοποιία. Μάζεψε τα πράγματά του, έφυγε από το Λος Άντζελες για την ησυχία του Νέου Μεξικού.

Κάποιοι αρχικά πίστεψαν ότι η σοκαριστική απόφαση είχε να κάνει με τον γάμο του.

Στην πραγματικότητα ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εγκατέλειψε την υποκριτική εξαιτίας του σοβαρού στρες που βίωνε, το οποίο έγινε υπερβολικό, αφού άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με την καρδιά του.