Dua Lipa: Εντυπωσίασε στην Αυστραλία - Οι 5 συναυλίες και η συνεργασία της με τον Troye Sivan

Η Dua Lipa ολοκλήρωσε πέντε συναυλίες στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Radical Optimism Tour 2025» κατά τη διάρκεια των οποίων, η τραγουδίστρια εντυπωσίασε το κοινό με μια σειρά από εκπλήξεις.

Στην πρώτη συναυλία, ερμήνευσε το κλασικό «Highway to Hell» των AC/DC, προσθέτοντας μια ροκ πινελιά στο ρεπερτόριό της. Επιπλέον, η Dua Lipa συμπεριέλαβε στη λίστα των τραγουδιών της το επιτυχία «Can't Get You Out of My Head» της Kylie Minogue.

Μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές της περιοδείας ήταν η απρόσμενη εμφάνιση του Αυστραλού τραγουδιστή Troye Sivan στη σκηνή, με τους δύο καλλιτέχνες να ερμηνεύουν μαζί το «Rush», δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία για τους παρευρισκόμενους.

Η περιοδεία της Dua Lipa στην Αυστραλία περιλάμβανε πέντε νύχτες στο Rod Laver Arena στη Μελβούρνη και τρεις στο Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ, πριν κατευθυνθεί προς τη Νέα Ζηλανδία. Οι συναυλίες διέθεταν εντυπωσιακά σκηνικά, χορογραφίες και αλληλεπίδραση με το κοινό, προσφέροντας ένα αξέχαστο θέαμα.