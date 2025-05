Κλαυδία: Το πρώτο μήνυμά της λίγες ώρες πριν τον τελικό της Eurovision 2025 - «Τα καταφέραμε»

Λίγες μόλις ώρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025 (17/05, 22:00), η Κλαυδία στέλνει το μήνυμά της σε όλους τους Έλληνες αλλά και τους Eurofans που την στηρίζουν και ανυπομονούν να ακούσουν την «Αστερομάτα».

Η Κλαυδία στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέλεξε μια τρυφερή φωτογραφία από την παιδική της ηλικία γράφοντας «We made it» (τα καταφέραμε). H Klavdia, όπως την αποκαλούν οι ξένοι θαυμαστές της Eurovision, θέλησε με αυτό τον τρόπο να στείλει το μήνυμά της σε όσους πίστευαν ότι η Ελλάδα ίσως και να μην περάσει στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού.

Άλλωστε, χωρίς κανείς να ξέρει σε ποια θέση πέρασε τελικά η ελληνική συμμετοχή στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού, οι ιθύνοντες μας... κοψοχόλιασαν, αφού ανακοίνωσαν την πρόκριση της Ελλάδας τελευταία... Και η Klavdia είχε πανηγυρίσει ξέφρενα την πρόκρισή της.

Παράλληλα προέτρεψε το κοινό να στηρίξει την προσπάθειά της και να ψηφίσει, υπενθυμίζοντας πως θα διαγωνιστεί στην 17η θέση.

Δείτε την ανάρτηση της Κλαυδίας:

Klavdia: Αυτοί είναι οι στίχοι του τραγουδιού «Αστερομάτα»

Αστέρι μου

Αστέρι μου

Γλυκιά μου μάνα μην μου κλαις

Μαύρα και αν σου φορούνε

Το ξέθωρο το σώμα μου

Φλόγες δεν το νικούνε

Τα χελιδόνια της φωτιάς

Θάλασσες και αν περνούνε

Του ριζωμού τα χώματα

Ποτέ δεν λησμονούνε

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε να σε φιλήσω

Στα άγια σου τα δάκρυα

Τα χείλη μου να σβήσω

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε μου να σε πιάσω

Τα ξεχασμένα μου φτερά

Στερνά να ξαποστάσω

Αχ αστέρι μου, τζιβαέρι μου

Γλυκιά μου μάνα μην μου κλαις

Καράβι είναι η ζωή μου

Που ψάχνει για τον γυρισμό

Αγέρα το πανί μου

Αστερομάτα μου μικρή

Γύρε μου να σε πιάσω

Τα ξεχασμένα μου φτερά

Στερνά να ξαποστάσω

Αχ αστέρι μου, τζιβαέρι μου

Αχ αστέρι μου, τζιβαέρι μου

Αστέρι μου

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2025

1.Νορβηγία: Kyle Alessandro – «Lighter»

2.Λουξεμβούργο: Laura Thorn – «La Poupée Monte Le Son»

3.Εσθονία: Tommy Cash – «Espresso Macchiato»

4.Ισραήλ: Yuval Raphael – «New Day Will Rise»

5.Λιθουανία: Katarsis – «Tavo Akys»

6.Ισπανία: Melody – «Esa Diva»

7.Ουκρανία: Ziferblat – «Bird of Pray»

8.Ηνωμένο Βασίλειο: Remember Monday – «What The Hell Just Happened?»

9.Αυστρία: JJ – «Wasted Love»

10.Ισλανδία: Væb – «Róa»

11.Λετονία: Tautumeitas – «Bur Man Laimi»

12.Ολλανδία: Claude – «C’est La Vie»

13.Φινλανδία: Erika Vikman – «Ich Komme»

14.Ιταλία: Lucio Corsi – «Volevo Essere Un Duro»

15.Πολωνία: Justyna Steczkowska – «Gaja»

16.Γερμανία: Abor & Tynna – «Baller»

17.Ελλάδα: Klavdia – «Αστερομάτα»

18.Αρμενία: Parg – «Survivor»

19.Ελβετία: Zoë Më – «Voyage»

20.Μάλτα: Miriana Conte – «Serving»

21.Πορτογαλία: Napa – «Deslocado»

22.Δανία: Sissal – «Hallucination»

23.Σουηδία: KAJ – «Bara Bada Bastu»

24.Γαλλία: Louane – «Maman»

25.Άγιος Μαρίνος: Gabry Ponte – «Tutta L’Italia»

26.Αλβανία: Shkodra Elektronike – «Zjerm»

Πώς ψηφίζουμε στη Eurovision 2025

Κάθε χώρα που συμμετέχει στον τελικό λαμβάνει δύο βαθμολογίες – μία από μια κριτική επιτροπή και μία από τους φανς σε όλη την Ευρώπη.

Οι θεατές έχουν το μέγιστο όριο 20 ψήφων, που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή μέσω της επίσημης εφαρμογής της Eurovision.

Μπορούν να ψηφίσουν όσες διαφορετικές υποψηφιότητες θέλουν, πέρα από τη δική του χώρα.

Αφού κλείσουν οι γραμμές, κάθε χώρα θα έχει επιλέξει ένα «Top 10» με τα αγαπημένα της τραγούδια. Το πιο δημοφιλές τραγούδι παίρνει 12 βαθμούς, η δεύτερη επιλογή παίρνει 10, και τα υπόλοιπα βαθμολογούνται από το οκτώ έως το ένα.

Οι θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στη Eurovision ψηφίζουν επίσης με τις επιλογές τους να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο μπλοκ που είναι γνωστό ως «ψήφος του υπόλοιπου κόσμου».