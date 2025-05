Κλαυδία μετά την Eurovision: «Μια τεράστια αγκαλιά και ένα ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς»

Η Κλαυδία με νέα ανάρτησή της στο Instagram ευχαρίστησε την οικογένειά της, τους φίλους της, την ομάδα της αλλά και τον κόσμο που την στήριξε σε αυτό το ταξίδι της στην Eurovision.

Η 22χρονη τραγουδίστρια μετά την κατάκτηση της 6ης θέσης στον διαγωνισμό τραγουδιού με την «Αστερομάτα», παραδέχτηκε πώς φέτος έκανε δύο όνειρα της πραγματικότητα: το να εκπροσωπήσει την χώρα της στην Eurovision και να κερδίσει την στήριξη του κόσμου.

«Ζω ένα όνειρο και το οφείλω σε εσάς και φυσικά στην καταπληκτική ομάδα που είχα δίπλα μου» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση της Κλαυδίας:

«Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο φιλί και ένα ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για όλα αυτά που ζήσαμε. Δεν έχω λόγια να περιγράψω τα συναισθήματα μου. Αυτόν τον χρόνο πραγματοποίησα δύο από τα μεγαλύτερα μου όνειρα. Το ένα ήταν να εκπροσωπήσω την χώρα μου στη Eurovision και το δεύτερο και σημαντικότερο από όλα ήταν να κερδίσω την αγάπη και την υποστήριξη σας. Μακάρι να μπορούσα να σας ευχαριστήσω έναν έναν ξεχωριστά για τα τόσα συγκινητικά λόγια που μου γράφετε τα οποία με κάνουν να συγκινούμαι κάθε μέρα που τα διαβάζω. Ζω ένα όνειρο και το οφείλω σε εσάς και φυσικά στη καταπληκτική ομάδα που είχα δίπλα μου.

Στην οικογένεια μου που ήταν πάντα δίπλα μου σε όλα (Arcade, Panik) , στη φανταστική ΕΡΤ που με την υποστήριξη της όλα δούλεψαν όπως έπρεπε.

Στον υπερταλαντουχο, ευλογημένο, γλυκύτατο Φωκά μου που χωρίς αυτόν δεν ξέρω τι θα έκανα. Στον Χρήστο μου που με την ενέργεια του και την θετική του αύρα τα αντιμετωπίσαμε όλα.

Στους αγαπημένους μου υπέρταλαντουχους Deux Hommes για τις απίστευτες δημιουργίες τους.

Στους eurobesties μου που καταφέραμε μια τόσο δύσκολη εμπειρία να την κάνουμε μια χαρούμενη εκδρομή.

Το ταξίδι της Eurovision τελείωσε εδώ, αλλά ξεκινάει ένα άλλο όμορφο ταξίδι γεμάτο ωραία πράγματα και πολλή μουσική. Θα σας είμαι αιώνια ευγνώμων για ό,τι έζησα.

From the bottom of my heart guys, I love you all.

Klavdia»

