Dolly Parton: Συγκλονίζει με την αποκάλυψη για την ασθένεια του συζύγου της, Carl Dean, πριν πεθάνει

Η τραγουδίστρια του «I Will Always Love You», Dolly Parton, μίλησε για τη μάχη που έδινε υπό άκρα μυστικότητα με την υγεία του, ο σύζυγός της Carl Dean, σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα The Independent, η οποία δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

«Νιώθω την παρουσία του. Απλώς προσπαθώ να προχωρήσω, γιατί ξέρω ότι αυτό πρέπει να κάνω», δήλωσε η 79χρονη Dolly Parton στην εφημερίδα. «Ένα μέρος μου αισθανόταν γαλήνη επειδή ήξερε ότι εκείνος βρισκόταν σε γαλήνη και δεν υπέφερε πια». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αυτό δεν καλύπτει τη θλίψη και την μοναξιά που αφήνει πίσω του».

Η τραγουδίστρια και στιχουργός σκοπεύει να τιμήσει τη μνήμη του καθώς προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της. «Όταν λοιπόν τον έχασα, σκέφτηκα απλώς: “Θα πάρω όλη αυτή την ενέργεια και θα την βάλω σε άλλα πράγματα, και θα τον κρατήσω πάντα ζωντανό σε ό,τι κάνω,”» ανέφερε.

«Πιστεύω πως κάποια μέρα θα τον ξαναδώ»

Παράλληλα, μίλησε για το πόσο «περήφανος» ήταν ο Dean για την καριέρα της στη μουσική. «Ο άντρας μου πάντα έλεγε, “Αν κάποιος ήταν γραφτό να γίνει αστέρι, αυτός είσαι εσύ,”» θυμήθηκε η Parton. «Ήξερε πόσο αγαπούσα να κάνω όλα αυτά και να παίζω για μένα είναι παιχνίδι. Αλλά το παίρνω πολύ σοβαρά».

Παρόλο που πενθεί τον σύντροφο της ζωής της, με τον οποίο ήταν μαζί σχεδόν 60 χρόνια, η Parton έχει δηλώσει στο παρελθόν πως πιστεύει πως θα ξανασυναντηθούν. «Είμαι άνθρωπος με πίστη, και πραγματικά πιστεύω πως κάποια μέρα θα τον ξαναδώ», είπε στην Associated Press τον Μάρτιο.

Ο Dean έφυγε από τη ζωή στη Νάσβιλ στις 3 Μαρτίου, σε ηλικία 82 ετών. «Ο Carl και εγώ περάσαμε μαζί πολλά υπέροχα χρόνια», ανέφερε η Parton σε ανακοίνωση τότε, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια που να περιγράφουν την αγάπη που μοιραστήκαμε για πάνω από 60 χρόνια. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές και τη συμπόνια σας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Dean τάφηκε σε μία ιδιωτική τελετή με παρόντα μόνο τα άμεσα μέλη της οικογένειας. Το ζευγάρι γνωρίστηκε έξω από ένα πλυντήριο όταν η Dolly ήταν μόλις 18 ετών, το 1964, και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα.

Τι είχε πει σε συνέντευξη του ο Carl Dean για την αγαπημένη του

Παρότι κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Parton έχει μοιραστεί στιγμές που αποκαλύπτουν πόσο ρομαντικός ήταν ο σύζυγός της. Ο Dean, από πλευράς του, είχε δώσει επίσης μια σπάνια συνέντευξη το 2016 στο «Entertainment Tonight», όπου μίλησε για την παραμυθένια αγάπη τους.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν, “Θα παντρευτώ αυτό το κορίτσι.” Η δεύτερη ήταν, “Κύριε, είναι πολύ όμορφη.” Και εκείνη την ημέρα ξεκίνησε η ζωή μου», είπε. «Δεν θα αντάλλασσα τα τελευταία 50 χρόνια με τίποτα σ’ αυτόν τον κόσμο.»